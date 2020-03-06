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Топ-10 комедий за все время. Выбирайте любую - и ваши выходные спасены
Источник материала: Tut.by
AFISHA.TUT.BY предлагает вам выбрать комедию на выходные. Собрали все: от легких до «поучительных», от иносказательных до тех, что бьют прямо в лоб. Есть даже черно-белые! Выбирайте из списка — приятного просмотра.
1. «Мальчишник в Вегасе» (2009)
Рейтинг на IMDb: 7,7.
Открываем список ярким представителем типичной комедии. И, кажется, это в принципе единственный фильм такого типа, который удостоился столь высокого рейтинга на тематических сайтах. Впрочем, здесь как минимум отличный каст: почти любой фильм, где снимается Зак Галифианакис, автоматически смешной.
Чтобы понять, о чем кино, достаточно перевести его оригинальное название дословно — «Похмелье» (Hangover). Трое мужчин просыпаются в номере отеля с непонятно чьим ребенком в шкафу и без главного виновника событий — жениха. Теперь придется восстанавливать события вчерашней ночи — и это получается еще смешнее, чем сама вечеринка.
2. «Отель Гранд Будапешт» (2014)
Рейтинг на IMDb: 8,1.
Режиссер: Уэс Андерсон.
Длительность: 100 минут.
В ролях: Рэйф Файнс, Тони Револори, Сирша Ронан, Эдриан Броуди, Уиллем Дефо, Эдвард Нортон, Тильда Суинтон, Джуд Лоу, Леа Сейду.
В принципе можно нажимать на «плей» только увидев имя режиссера и звездный актерский состав. Но мы все-таки немного расскажем о фильме. Из него вы узнаете историю консьержа отеля в вымышленной восточноевропейской стране. Приключений хватит больше, чем на 1,5 часа: есть и неравная интрижка, и шокирующее завещание, и наемный убийца… Андерсон сложил все это в один смешной и красивый паззл.
Даже если юмор вам не зайдет, вы хотя бы оцените антураж картины: «Отель Гранд Будапешт» собрал в свое время «Оскары» за грим и прически, костюмы и звук. Полное погружение в атмосферу гарантировано.
3. «Клерки» (1994)
Рейтинг на IMDb: 7,7.
Сразу отметим, что скорее советуем это кино молодым (даже если только в душе) людям. Несмотря на то, что фильм черно-белый и не самый динамичный, посмеяться есть где — если вы любите это делать в первую очередь над собой. Суть картины в диалогах: именно из-за них фильм получил рейтинг «18+».
Незамысловатая картина, снятая всего за 27 тысяч долларов, иллюстрирует будни двух молодых парней, работающих в мелких магазинчиках непримечательного района Нью-Джерси. Иначе это и правда никак не описать, лучше посмотрите сами, в какие нелепые, смешные (а иногда все же и не очень) ситуации попадают герои. Многие уже оценили: еще в прокате «Клерки» собрали 3,2 миллиона долларов, а Кевин Смит затем выстроил целую вселенную своих персонажей, сняв еще несколько фильмов о них.
4. «В джазе только девушки» (1959)
Рейтинг на IMDb: 8,2.
Чикагские музыканты Джо и Джерри, застав перестрелку бандитов, решают скрыться от них во Флориде. При этом они для конспирации переодеваются в женщин — теперь их зовут Джозефина и Дафна. «Девушки» становятся инструменталистками в женском джаз-бэнде. Естественно, раз за разом маскировка начинает давать сбои, и в конце концов случается неизбежное: в одного из переодетых в дамочек мужчину влюбляется плейбой почтенного возраста, а во второго — солистка бэнда.
Как так вышло? Джозефина предстала перед ней мужчиной! Но и на этом печали не кончились — досмотрите в кино, как Джо и Джерри выкручивались из ситуации. Не смотрите, что фильм уже старше 60 лет: он все еще смешной, потому что на самом деле мы совершенно не изменились.
5. «Реальные упыри» (2014)
Рейтинг на IMDb: 7,7.
Еще один весьма специфический фильм, который зайдет не всем. Но уж если зайдет, берегитесь: вы влюбитесь в него! Здесь вы не найдете типично американского «туалетного» юмора, зато будет много искрометных диалогов и весьма харизматичные вампиры впридачу.
Сюжет незамысловатый — можно даже сказать, что его и нет. Вы просто понаблюдаете за жизнью трех соседей — Виаго, Дикона и Владислава. Как мы уже заспойлерили, они вампиры. Это создает массу проблем в современном мире, но даже их троица решает незаурядно и весело.
6. «Криминальное чтиво» (1994)
Рейтинг на IMDb: 8,9.
Классика от Тарантино: криминал, женские ножки и мемные диалоги. Это вторая полнометражка режиссера, и в ней он поиграл с нелинейным повествованием. Так что если поначалу вам будет казаться, что эпизоды не очень-то связаны друг с другом — это норма, просто имейте в виду.
«Чтиво» расскажет о двух бандитах — Винсенте Вега и Джулсе Винфилде — и передрягах, в которые они попадают. Местами они сами по себе весьма комичные. И да, именно из этого фильма легендарная сцена о том, как называют четвертьфунтовый бургер во Франции. Если такие шуточки вам по вкусу, врубайте Тарантино.
7. «Быть Джоном Малковичем» (1999)
Рейтинг на IMDb: 7,7.
На первый взгляд в фильме нет ничего смешного: вы познакомитесь с кукольником Крейгом Шварцем, который на деле оказывается полным неудачником. У него получается устроиться в очень странную фирму с очень тесным офисом. Все это выглядело бы довольно угнетающе, если бы не обстоятельства: Крейг обнаруживает потайную дверцу, которая ведет в голову Джона Малковича. На секундочку, звезды Голливуда!
Кукловод смекнул, что можно воспользоваться этим шансом и зарабатывать деньги, давая людям шанс оказаться в мозге у звезды. Это уже звучит довольно забавно, а в фильме некоторые сцены будут казаться совсем уж абсурдными. Ну, а что, обычные комедии о подростках смотреть, что ли?
8. «Kingsman: Секретная служба» (2015)
Рейтинг на IMDb: 7,7.
Перейдем к более привычным фильмам, которые нам представляются в жанре комедии. «Kingsman: секретная служба», впрочем, скорее можно назвать «боевиком», но посмеяться там есть где. Очень даже много где! Яркий, красочный, незанудный фильм — отличный фильм, чтобы просто расслабиться.
По сюжету молодой парень Эггси заканчивает службу в морской пехоте, при этом весьма одарен по части интеллекта. Перспективы — сами видите — радужные, но Эггси выбирает «карьеру» мелкого преступника. Очень скоро он знакомится с человеком, которому спас жизнь отец Эггси, и эта встреча переворачивает судьбу парня. Напомним, что есть и продолжение — «Kingsman: Золотое кольцо» (2017), а в этом году в кинотеатрах ждем приквел серии — «King's Man: Начало».
9. «SuperПерцы» (2007)
Рейтинг на IMDb: 7,6.
Сложно найти человека, который не смотрел «SuperПерцев», но если это вы, запланируйте себе свободных два часа наконец, чтобы увидеть это. Один из хитов жанра «комедия про школьников-неудачников, которые пытаются лишиться девственности к выпускному». В сюжете ничего сильно нового: нужно купить выпивку, чтобы впечатлить девушек (понятно зачем), и вроде бы обычная задача превращается в настоящий квест.
В чем секрет именно этого фильма? Сложно сказать. Возможно, милое личико Майкла Сера, возможно, комедийный талант Джона Хилла. Но вам понравится, это точно! Главное не садиться за просмотр с настроением «критикующего родителя».
10. «Сорокалетний девственник»
Рейтинг на IMDb: 7,1.
Из названия фильма в принципе все ясно. Энди Стицеру 40 лет, и вроде бы его жизнь сложилась неплохо: работа с хорошей зарплатой, верные друзья, своя квартира и любимое хобби. Вот только одна проблемка — у Энди до сих пор не было секса. Ни разу. Он, конечно же, пытается решить этот вопрос, но получается несколько неловко, да и друзья своими советами только подливают масла в огонь неудач.
Если вам понравится фильм, обратите внимание на другие проекты, в которых участвует Джадд Апатоу как продюсер, режиссер или сценарист. Как правило, они все отличаются жизненными зарисовками из романтических отношений, нередко это выходит очень смешно. О двух проектах Апатоу мы уже рассказывали: это «Немножко беременна» в
Заметили, что мы не упомянули абсолютный № 1 среди комедий — фильм «Американский пирог»? Тогда вы точно любите это кино,
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