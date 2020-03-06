Топ-10 комедий за все время. Выбирайте любую - и ваши выходные спасены

Источник материала: Tut.by

AFISHA.TUT.BY предлагает вам выбрать комедию на выходные. Собрали все: от легких до «поучительных», от иносказательных до тех, что бьют прямо в лоб. Есть даже черно-белые! Выбирайте из списка — приятного просмотра.

1. «Мальчишник в Вегасе» (2009)

Рейтинг на IMDb: 7,7.

Режиссер: Тодд Филлипс.

Длительность: 96 минут.

В ролях: Брэдли Купер, Эд Хелмс, Зак Галифианакис, Джастин Барта, Хизер Грэм.

Открываем список ярким представителем типичной комедии. И, кажется, это в принципе единственный фильм такого типа, который удостоился столь высокого рейтинга на тематических сайтах. Впрочем, здесь как минимум отличный каст: почти любой фильм, где снимается Зак Галифианакис, автоматически смешной.

Чтобы понять, о чем кино, достаточно перевести его оригинальное название дословно — «Похмелье» (Hangover). Трое мужчин просыпаются в номере отеля с непонятно чьим ребенком в шкафу и без главного виновника событий — жениха. Теперь придется восстанавливать события вчерашней ночи — и это получается еще смешнее, чем сама вечеринка.

2. «Отель Гранд Будапешт» (2014)

8,1.Уэс Андерсон.100 минут.Рэйф Файнс, Тони Револори, Сирша Ронан, Эдриан Броуди, Уиллем Дефо, Эдвард Нортон, Тильда Суинтон, Джуд Лоу, Леа Сейду.

В принципе можно нажимать на «плей» только увидев имя режиссера и звездный актерский состав. Но мы все-таки немного расскажем о фильме. Из него вы узнаете историю консьержа отеля в вымышленной восточноевропейской стране. Приключений хватит больше, чем на 1,5 часа: есть и неравная интрижка, и шокирующее завещание, и наемный убийца… Андерсон сложил все это в один смешной и красивый паззл.

Даже если юмор вам не зайдет, вы хотя бы оцените антураж картины: «Отель Гранд Будапешт» собрал в свое время «Оскары» за грим и прически, костюмы и звук. Полное погружение в атмосферу гарантировано.

3. «Клерки» (1994)

Рейтинг на IMDb: 7,7.

Режиссер: Кевин Смит.

Длительность: 92 минуты.

В ролях: Брайан О’Хэллоран, Джефф Андерсон, Мэрилин Гильотти, Лиза Спунауэр, Джейсон Мьюз.

Сразу отметим, что скорее советуем это кино молодым (даже если только в душе) людям. Несмотря на то, что фильм черно-белый и не самый динамичный, посмеяться есть где — если вы любите это делать в первую очередь над собой. Суть картины в диалогах: именно из-за них фильм получил рейтинг «18+».

Незамысловатая картина, снятая всего за 27 тысяч долларов, иллюстрирует будни двух молодых парней, работающих в мелких магазинчиках непримечательного района Нью-Джерси. Иначе это и правда никак не описать, лучше посмотрите сами, в какие нелепые, смешные (а иногда все же и не очень) ситуации попадают герои. Многие уже оценили: еще в прокате «Клерки» собрали 3,2 миллиона долларов, а Кевин Смит затем выстроил целую вселенную своих персонажей, сняв еще несколько фильмов о них.

4. «В джазе только девушки» (1959)

Рейтинг на IMDb: 8,2.

Режиссер: Билли Уайлдер.

Длительность: 119 минут.

В ролях: Мэрилин Монро, Тони Кертис, Джек Леммон, Джордж Рафт.

Чикагские музыканты Джо и Джерри, застав перестрелку бандитов, решают скрыться от них во Флориде. При этом они для конспирации переодеваются в женщин — теперь их зовут Джозефина и Дафна. «Девушки» становятся инструменталистками в женском джаз-бэнде. Естественно, раз за разом маскировка начинает давать сбои, и в конце концов случается неизбежное: в одного из переодетых в дамочек мужчину влюбляется плейбой почтенного возраста, а во второго — солистка бэнда.

Как так вышло? Джозефина предстала перед ней мужчиной! Но и на этом печали не кончились — досмотрите в кино, как Джо и Джерри выкручивались из ситуации. Не смотрите, что фильм уже старше 60 лет: он все еще смешной, потому что на самом деле мы совершенно не изменились.

5. «Реальные упыри» (2014)

Рейтинг на IMDb: 7,7.

Режиссер: Джемейн Клемент, Тайка Вайтити.

Длительность: 85 минут.

В ролях: Джемейн Клемент, Тайка Вайтити, Джонатан Бруг, Кори Гонсалес-Макуэр, Стью Рутерфорд, Бен Френшам.

Еще один весьма специфический фильм, который зайдет не всем. Но уж если зайдет, берегитесь: вы влюбитесь в него! Здесь вы не найдете типично американского «туалетного» юмора, зато будет много искрометных диалогов и весьма харизматичные вампиры впридачу.

Сюжет незамысловатый — можно даже сказать, что его и нет. Вы просто понаблюдаете за жизнью трех соседей — Виаго, Дикона и Владислава. Как мы уже заспойлерили, они вампиры. Это создает массу проблем в современном мире, но даже их троица решает незаурядно и весело.

6. «Криминальное чтиво» (1994)

Рейтинг на IMDb: 8,9.

Режиссер: Квентин Тарантино.

Длительность: 154 минуты.

В ролях: Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон, Брюс Уиллис, Ума Турман, Винг Реймз, Тим Рот, Харви Кейтель.

Классика от Тарантино: криминал, женские ножки и мемные диалоги. Это вторая полнометражка режиссера, и в ней он поиграл с нелинейным повествованием. Так что если поначалу вам будет казаться, что эпизоды не очень-то связаны друг с другом — это норма, просто имейте в виду.

«Чтиво» расскажет о двух бандитах — Винсенте Вега и Джулсе Винфилде — и передрягах, в которые они попадают. Местами они сами по себе весьма комичные. И да, именно из этого фильма легендарная сцена о том, как называют четвертьфунтовый бургер во Франции. Если такие шуточки вам по вкусу, врубайте Тарантино.

7. «Быть Джоном Малковичем» (1999)

Рейтинг на IMDb: 7,7.

Режиссер: Спайк Джонс.

Длительность: 113 минут.

В ролях: Джон Кьюсак, Кэмерон Диаз, Кэтрин Кинер, Джон Малкович.

На первый взгляд в фильме нет ничего смешного: вы познакомитесь с кукольником Крейгом Шварцем, который на деле оказывается полным неудачником. У него получается устроиться в очень странную фирму с очень тесным офисом. Все это выглядело бы довольно угнетающе, если бы не обстоятельства: Крейг обнаруживает потайную дверцу, которая ведет в голову Джона Малковича. На секундочку, звезды Голливуда!

Кукловод смекнул, что можно воспользоваться этим шансом и зарабатывать деньги, давая людям шанс оказаться в мозге у звезды. Это уже звучит довольно забавно, а в фильме некоторые сцены будут казаться совсем уж абсурдными. Ну, а что, обычные комедии о подростках смотреть, что ли?

8. «Kingsman: Секретная служба» (2015)

Рейтинг на IMDb: 7,7.

Режиссер: Мэттью Вон.

Длительность: 130 минут.

В ролях: Тэрон Эджертон, Колин Фёрт, Сэмюэл Л. Джексон, Марк Стронг, Софи Куксон.

Перейдем к более привычным фильмам, которые нам представляются в жанре комедии. «Kingsman: секретная служба», впрочем, скорее можно назвать «боевиком», но посмеяться там есть где. Очень даже много где! Яркий, красочный, незанудный фильм — отличный фильм, чтобы просто расслабиться.

По сюжету молодой парень Эггси заканчивает службу в морской пехоте, при этом весьма одарен по части интеллекта. Перспективы — сами видите — радужные, но Эггси выбирает «карьеру» мелкого преступника. Очень скоро он знакомится с человеком, которому спас жизнь отец Эггси, и эта встреча переворачивает судьбу парня. Напомним, что есть и продолжение — «Kingsman: Золотое кольцо» (2017), а в этом году в кинотеатрах ждем приквел серии — «King's Man: Начало».

9. «SuperПерцы» (2007)

Рейтинг на IMDb: 7,6.

Режиссер: Грег Моттола.

Длительность: 113 минут.

В ролях: Джона Хилл, Майкл Сера, Кристофер Минц-Плассе, Билл Хейдер, Сет Роген.

Сложно найти человека, который не смотрел «SuperПерцев», но если это вы, запланируйте себе свободных два часа наконец, чтобы увидеть это. Один из хитов жанра «комедия про школьников-неудачников, которые пытаются лишиться девственности к выпускному». В сюжете ничего сильно нового: нужно купить выпивку, чтобы впечатлить девушек (понятно зачем), и вроде бы обычная задача превращается в настоящий квест.

В чем секрет именно этого фильма? Сложно сказать. Возможно, милое личико Майкла Сера, возможно, комедийный талант Джона Хилла. Но вам понравится, это точно! Главное не садиться за просмотр с настроением «критикующего родителя».

10. «Сорокалетний девственник»

Рейтинг на IMDb: 7,1.

Режиссер: Джадд Апатоу.

Длительность: 116 минут.

В ролях: Стив Карелл, Кэтрин Кинер, Пол Радд, Романи Малко, Сет Роген, Элизабет Бэнкс.

Из названия фильма в принципе все ясно. Энди Стицеру 40 лет, и вроде бы его жизнь сложилась неплохо: работа с хорошей зарплатой, верные друзья, своя квартира и любимое хобби. Вот только одна проблемка — у Энди до сих пор не было секса. Ни разу. Он, конечно же, пытается решить этот вопрос, но получается несколько неловко, да и друзья своими советами только подливают масла в огонь неудач.

Если вам понравится фильм, обратите внимание на другие проекты, в которых участвует Джадд Апатоу как продюсер, режиссер или сценарист. Как правило, они все отличаются жизненными зарисовками из романтических отношений, нередко это выходит очень смешно. О двух проектах Апатоу мы уже рассказывали: это «Немножко беременна» в подборке фильмов об этом положении и сериал «Любовь» в подборке сериалов Netflix .

Заметили, что мы не упомянули абсолютный № 1 среди комедий — фильм «Американский пирог»? Тогда вы точно любите это кино,