Говорцова соперничала с игроком из топ-10 впервые за пять лет - проиграла, но с брейками

Источник материала: Tut.by

Четвертая ракетка Беларуси Ольга Говорцова уступила украинке Элине Свитолиной во втором раунде турнира в Монтеррее (призовой фонд 251,75 тыс. долларов) — 3:6, 4:6. Для Говорцовой это был первый поединок против игрока из топ-10 с 2015 года. В 2018-м она родила сына в браке с бывшим хоккеистом Константином Захаровым, после чего вернулась в теннис.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ольга Говорцова (142 WTA) выиграла два первых гейма в матче против Элины Свитолиной (7 WTA): на брейк-пойнте пробила на вылет в розыгрыше, а затем на геймболе вынудила соперницу отправить мяч в сетку на приеме. Вскоре Свитолина выровняла положение — 2:2, однако сделать это было не так-то просто. По возможности Оля остро атаковала, ходила к сетке, тянула безнадежные мячи из углов площадки и отвечала переводом мяча вдоль линии.