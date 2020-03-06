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Казахстан не видит правовых оснований для поставок нефти в Беларусь
Источник материала: Партизан
Казахстан и Беларусь пока не договорились о начале поставок нефти и нефтепродуктов, поскольку для этого нет правовых оснований в рамках ЕАЭС. Тем не менее, двустороннее соглашение между странами продолжает прорабатываться, рассказал журналистам министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.
«Для того, чтобы поставки нефти и нефтепродуктов в Беларусь пошли, необходимо двустороннее соглашение. Вы знаете, что в рамках ЕАЭС до 1 января 2025 года все взаимоотношения по энергоресурсам регулируются в двусторонних соглашениях, это соглашение у нас имеется только с Россией. С другими членами ЕАЭС у нас этого нет. Все на стадии проработки. Мы на сегодняшний день не имеем основания для поставки», — сказал министр.
Министр при этом не стал комментировать стоимость поставок нефти, заметив, что это коммерческий вопрос, который находится вне компетенции министерства.
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Казахстан и Беларусь пока не договорились о начале поставок нефти и нефтепродуктов, поскольку для этого нет правовых оснований в рамках ЕАЭС. Тем не менее,...
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