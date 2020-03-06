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Белорусские банки предупреждают о новых случаях телефонного мошенничества
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские банки предупреждают о новой волне телефонных звонков от мошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Есть информация, что в настоящее время идет массовый обзвон клиентов под видом сотрудников финансовых структур. Как правило, интересуются личным номером паспорта, номером карточки, мобильными кодами.
При подозрительных звонках специалисты советуют прекратить разговор и перезвонить самостоятельно по официальному номеру телефона банка. И ни в коем случае не сообщать важные реквизиты: сотрудники финучреждений владеют всей необходимой информацией и не запрашивают персональные данные клиентов.
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Новости Беларуси. Белорусские банки предупреждают о новой волне телефонных звонков от мошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть информация,...
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