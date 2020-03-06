Белорусские банки предупреждают о новых случаях телефонного мошенничества

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские банки предупреждают о новой волне телефонных звонков от мошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть информация, что в настоящее время идет массовый обзвон клиентов под видом сотрудников финансовых структур. Как правило, интересуются личным номером паспорта, номером карточки, мобильными кодами.

Как не стать жертвой телефонного мошенничества – рассказывает сотрудник Нацбанка Беларуси





При подозрительных звонках специалисты советуют прекратить разговор и перезвонить самостоятельно по официальному номеру телефона банка. И ни в коем случае не сообщать важные реквизиты: сотрудники финучреждений владеют всей необходимой информацией и не запрашивают персональные данные клиентов.