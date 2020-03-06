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Белорусские банки предупреждают о новых случаях телефонного мошенничества

06.03.2020 09:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские банки предупреждают о новой волне телефонных звонков от мошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть информация, что в настоящее время идет массовый обзвон клиентов под видом сотрудников финансовых структур. Как правило, интересуются личным номером паспорта, номером карточки, мобильными кодами.

Как не стать жертвой телефонного мошенничества – рассказывает сотрудник Нацбанка Беларуси

Белорусские банки предупреждают о новых случаях телефонного мошенничества

При подозрительных звонках специалисты советуют прекратить разговор и перезвонить самостоятельно по официальному номеру телефона банка. И ни в коем случае не сообщать важные реквизиты: сотрудники финучреждений владеют всей необходимой информацией и не запрашивают персональные данные клиентов.

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Новости Беларуси. Белорусские банки предупреждают о новой волне телефонных звонков от мошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть информация,...
 
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