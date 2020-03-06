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«Берут кредиты на овощи». Почему дорожает картошка и лук и хватит ли всем в этом году севка

06.03.2020 09:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В магазинах дорожает сельхозпродукция отечественного производства. Нельзя сказать, что цены выросли значительно, но по опыту прошлых лет они продолжат ползти вверх до мая-июня. Рост цен отражен в статистике Белстата. Его заметили и профсоюзы.

FINANCE.TUT.BY узнал, почему дорожает картошка, чеснок и прочие овощи, как предлагают решить вопрос с ростом цен на них профсоюзы и ожидать ли дефицита какой-либо продукции к концу весны.

«Рост цен на овощи в межсезонье во многом обусловлен затратами по хранению»

Цены на картошку, овощи и фрукты, которые выращиваются в Беларуси, растут. Если посмотреть в статистику Белстата, то с октября прошлого года картошка и свекла в среднем подорожали на 3 копейки, лук - на 2 копейки, яблоки - на 28 копеек, чеснок - на 61. Подешевела за это время только морковь — на 1 копейку. Однако в прошлом году с января до июня средняя цена на нее выросла почти вдвое — с 95 копеек до 1,83 рубля за килограмм. В этом году такой сценарий не исключен.

То, что овощи и фрукты дешевеют в сезон и дорожают, когда он заканчивается, удивления не вызывает. Однако речь идет не о помидорах, огурцах или, скажем, клубнике, которые выращиваются круглый год. Когда в холодное время года приходится платить приличные суммы денег за отопление теплиц, освещение и прочее. Уборка картошки, морковки, свеклы, яблок заканчивается осенью, урожай свозится в хранилища и лежит там до следующего сезона. 

Кроме того, со временем качество этого товара ухудшается. И даже в самом хорошем хранилище теряет свои полезные свойства и вид. Вдобавок теперь очень рано начинают завозить импортные овощи нового урожая, что тоже должно способствовать снижению цен на прошлогодние.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли говорят, что рост цен на сельхозпродукцию от сезона к сезону оправдан.

— Прирост цен на плодоовощную продукцию за январь — февраль за всю историю наблюдения в среднем составляет около 11%. В январе 2020 к декабрю 2019 года, по данным Национального статистического комитета, прирост составил 6,2%, — приводят статистические данные специалисты министерства. — Рост цен на плодоовощную продукцию в межсезонный период во многом обусловлен затратами по хранению. Есть дополнительные расходы на использование электроэнергии и кондиционирования овощной продукции, расходы по доработке, предреализационной подготовке продукции. Это значительно увеличивает себестоимость, что сказывается на конечной цене.

В ведомстве отмечают, что в сравнении с январем прошлого года в этом многие овощи дешевели. К примеру, цены на капусту белокочанную в январе 2020 года по отношению январю 2019 года снизились на 45,9% — с 1,09 рубля до 59 копеек за кило, лук репчатый подешевел на 13% — с 1,08 рубля до 94 копеек за килограмм. Свекла потеряла в цене 20,7% — стоила 87 копеек, а стала 69 копеек. Также подешевела морковь на 29,5% — с 95 до 67 копеек, помидоры - на 5,3% (с 5,27 до 4,99 рубля).

Профсоюзы: «Необходимо изменить подходы по формированию стабилизационных фондов»

Еще одна причина, по которой вырастают цены на некоторую сельхозпродукцию, — неурожай. Причем не только в нашей стране, когда весной приходится покрывать нехватку импортом, но и у соседей.

Прошлой весной из-за неурожая лука в 2018 году цены на него за пару месяцев выросли в 2 раза. Если в январе 2019 средняя цена была 1,08 рубля за килограмм, то к июню она перевалила за 2 рубля. Во многих магазинах отечественного лука не было вовсе.

«В связи с повышенным спросом на лук репчатый на мировых рынках изменилась конъюнктура потребительского рынка республики. Из-за сложных погодных условий 2018 года (стояла аномальная жара) погибла значительная часть урожая лука репчатого во многих странах Евросоюза, и как следствие, его острый дефицит на мировых рынках и стремительный рост цен», объясняли тогда подорожание в МАРТ.

Дефицит некоторой сельхозпродукции и рост цен на нее, считают в Федерации профсоюзов, связан и с несовершенством системы работы стабилизационных фондов.

— По результатам работы в этом направлении (речь о мониторинге цен. — Прим. авт.) мы видим, что есть ряд субъективных причин, которые приводят к повышению цен, — сказал на VIII съезде Федерации профсоюзов руководитель этой организации Михаил Орда. — Приведу пример. В прошлом году весной мы зафиксировали резкий скачок цен — до 200%, на традиционные для белорусов овощи. Причина — дефицит продукции. И это притом что в стране производится гораздо больше овощей, чем нам необходимо. Такая ситуация во многом сложилась из-за несовершенства системы работы стабилизационных фондов. Оптовые базы, которые участвуют в формировании фондов, вынуждены брать на эти цели коммерческие кредиты. Что, в свою очередь, также ложится на себестоимость продукции. Хотя еще несколько лет назад им выделялись беспроцентные ссуды на возвратной основе. Сегодня такой практики в большинстве случаев нет. В результате объемы закладки овощей в фонды значительно снижены.

Михаил Орда сказал, что из-за этого весной зачастую мы вынуждены закупать продукцию за пределами страны. Естественно, по более высоким ценам.

— В связи с этим мы считаем, что необходимо изменить подходы по формированию стабилизационных фондов. И вернуться к той практике, которая была 5−7 лет назад и работала неплохо, — предложил председатель ФПБ.

На ценах на отечественные овощи и фрукты сказывается и отсутствие ограничения на экспорт. К примеру, в прошлом году весной в 3 раза подорожала белокочанная капуста. А все из-за неурожая в России. И поскольку там за капусту давали больше, наши овощи благополучно уехали туда.

Осенью 2019 года Федерация профсоюзов говорила, что подобная ситуация в 2020 году может произойти и с картошкой. Ведь в сентябре ее у нас в больших объемах покупала Украина.

В МАРТ заверили, что дефицита картофеля и атомных цен на него у нас в этом году не будет.

— Производство картофеля в республике значительно превышает потребность внутреннего рынка. В сельхозорганизациях и крестьянских хозяйствах выращивается более 1 миллиона тонн картофеля, а потребность внутреннего рынка составляет около 250 тысяч тонн, или 25% от выращиваемых объемов. Таким образом, рост экспорта картофеля не оказывает существенного влияния на ситуацию на потребительском рынке республики, — отметили в ведомстве. — По данным Белстата, в 2019 году экспортировано 360,6 тысячи тонн картофеля на 57,4 миллиона долларов, или 120,4 и 108,1% к 2018 году соответственно.

Будет ли в этом году дефицит репчатого лука и хватит ли всем севка

Также в МАРТ рассказали, как в этом году обстоит ситуация с репчатым луком.

— В 2019 году в стабилизационные фонды республики было заложено 12,9 тысячи тонн лука. Это на 9,9% чем на межсезонный период 2018/2019 года. На 1 февраля остатки лука в стабилизационных фондах составили 8,1 тысячи тонн и на 9,5% превысили планируемые объемы. Также репчатый лук поставляется по прямым договорам производителей с магазинами.

В министерстве сказали, что им пока не поступало никаких обращений по поводу проблем с поставками лука или об его отсутствии в магазинах.

В прошлом году наблюдался дефицит не только репчатого лука, но и лука-севка. В начале мая дачники из разных регионов сообщали, что его нет в продаже. В некоторые места этот товар периодически завозили, но стоил он и 16, и 22 рубля за килограмм. В этом году, как сказали в МАРТ, возможный спрос учтен и севка должно хватить всем.

— Общий объем потребительского рынка республики лука-севка, по оценке специалистов, составляет примерно 2,5 тысячи тонн в год. При этом только около 0,2 тысячи тонн, или 8% от годовой потребности, выращивается непосредственно в стране. По информации Минсельхозпрода, лук-севок выращивается в незначительных объемах из-за высоких затрат и низкой рентабельности его производства, — рассказывают в МАРТ. — Рынок этим товаром обеспечивается в основном за счет импорта. Значительные объемы лука-севка продается через магазины ОАО «МинскСортСемОвощ» — это один из основных импортеров этой продукции. Кроме того, его импортируют и продают крупные торговые сети и индивидуальные предприниматели.

Чтобы не получилось так, как в прошлом году — дефицита и роста цен, МАРТ совместно с облисполкомами и Мингорисполкомом решили держать вопрос на контроле.

— Учитывая аномально теплую погоду этой осени и зимы и, как следствие, возможное снижение урожая зимней посадки лука репчатого в 2020 году, «МинскСортСемОвощ» заключило контракты на поставку лука-севка в объемах в 1,3 раза больше, чем в прошлом году, — сказали в министерстве. — Средняя розничная цена на этот товар сейчас составляет от 3 до 8 рублей за килограмм, в продаже есть 5 наименований такой продукции.

Магазин: «Белорусские яблоки дорожают потому что их мало, а спрос есть»
В прошлые годы были проблемы и с продажей отечественных яблок. То их было у фермеров в избытке, но до торговых сетей они не доезжали, якобы они их не хотели покупать — уходили на Россию. То торговые сети готовы были взять, но многие фермеры не стали заключать договоры. Сейчас белорусские яблоки в магазинах есть, правда, не везде. Но стоят они по-прежнему дороже польских. И цены растут.

— По данным оперативного мониторинга, розничные цены на отечественные яблоки колеблются от 1,74 до 2,30 рубля за килограмм. На импортные — от 1,67 до 2,59 рубля, — озвучивают цифры в МАРТ. — Следует отметить, что в 2019 году сельскохозяйственными организациями и крестьянско-фермерскими хозяйствами был собран урожай ниже уровня прошлого года. Произведено 148,1 тысячи тонн яблок, что составляет 67% к уровню 2018 года.

Вместе с тем, на межсезонье этих фруктов заложили 13,4 тысячи тонн или 100% к аналогичному периоду прошлого года.

В одном из магазинов в Серебрянке в Минске пояснили, что цены на отечественные яблоки растут, потому что на них есть спрос, а качественной продукции с каждым месяцем становится все меньше.
 
Теги: Минск
 
 
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В магазинах дорожает сельхозпродукция отечественного производства. Нельзя сказать, что цены выросли значительно, но по опыту прошлых лет они продолжат ползти...
 
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