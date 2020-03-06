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МИД Беларуси позвал в гости Марка Цукерберга
Источник материала: Tut.by
Несколько дней назад глава компании Facebook Inc. и долларовый миллиардер Марк Цукерберг запостил у себя в Instagram несколько снимков, сделанных в американском Йеллоустонском национальном парке. Пост собрал более трех тысяч комментариев, в том числе и от Министерства иностранных дел Беларуси: ведомство пригласило бизнесмена посетить Беловежскую пущу.
МИД Беларуси оставил следующий комментарий: «Очень впечатляет! У нас в Беловежской пуще тоже есть несколько потрясающих европейских зубров! Кстати, если вам так понравилось MSQRD (белорусское приложение для наложения масок на лица в реальном времени, которое в 2016 году
Напомним, что не так давно американский актер Джаред Падалеки, известный по сериалу «Сверхъестественное»,
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Ведомство оставило комментарий под постом американского бизнесмена в Instagram.
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