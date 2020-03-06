ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самый красивый забег Beauty Run и праздник весны в ботаническом саду. Что ждёт минчан 8 Марта в Минске

06.03.2020 09:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Весенний праздник в Ботаническом саду, забег Beauty Run и танцующий оркестр в Витебске. Праздничные выходные обещают белорусам немало поводов для хорошего настроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в воскресенье, 8 Марта, минчан и гостей столицы ждет самый красивый забег года Beauty Run. 5 тысяч девушек пробегут по главному проспекту Минска – во имя красоты и против насилия.

Самый красивый забег Beauty Run и праздник весны в ботаническом саду. Что ждёт минчан 8 Марта в Минске

Самый красивый забег Beauty Run и праздник весны в ботаническом саду. Что ждёт минчан 8 Марта в Минске

На сцене Большого театра в субботу, 7 марта, Владимир Спиваков приглашает на выступление звезд мирового балета.

Ну и как же в эти дни без цветов? Центральный ботанический сад подарит всем «Весну и совершенство». Программа включает романтические прогулки и музыкальные сюрпризы.

Люди в материале: нет

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Весенний праздник в Ботаническом саду, забег Beauty Run и танцующий оркестр в Витебске. Праздничные выходные обещают белорусам немало поводов для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Венесуэлы призвал женщин страны рожать по шесть детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика