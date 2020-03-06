Самый красивый забег Beauty Run и праздник весны в ботаническом саду. Что ждёт минчан 8 Марта в Минске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Весенний праздник в Ботаническом саду, забег Beauty Run и танцующий оркестр в Витебске. Праздничные выходные обещают белорусам немало поводов для хорошего настроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в воскресенье, 8 Марта, минчан и гостей столицы ждет самый красивый забег года Beauty Run. 5 тысяч девушек пробегут по главному проспекту Минска – во имя красоты и против насилия.









На сцене Большого театра в субботу, 7 марта, Владимир Спиваков приглашает на выступление звезд мирового балета.

Ну и как же в эти дни без цветов? Центральный ботанический сад подарит всем «Весну и совершенство». Программа включает романтические прогулки и музыкальные сюрпризы.