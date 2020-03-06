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Один из самых душевных концертов этой весны. Александр Розенбаум выступит в Минске

06.03.2020 11:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский исполнитель Александр Розенбаум выступит 25 мая во Дворце Республики. Организаторы концерт обещают исключительно живой звук.


elive.com.ua

Александр Розенбаум — поэт, композитор, музыкант, доктор и офицер. Он является тем артистом, который не просто исполняет песни, а наполняет их душой и своей энергией. Практически всегда его концерты проходят с аншлагом. Зрители слушают его музыку в течение нескольких часов, а потом просят артиста вернуться на бис. Возможно, потому что его песни заставляют задуматься о чем-то близком, вечном и понятным каждому. «Вальс-бостон», «Извозчик», «Утиная охота», «Черный тюльпан», «Казачья», «Гоп-стоп», «Ау» и многие другие композиции знакомы не только поклонникам творчества музыканта, но и миллионам ценителей хорошей музыки. Все его творчество пронизана мудростью, философией и тонким смыслом.

25 мая Александр Яковлевич исполнит песни, которые с заядлой частотой поет под гитару как старшее поколение, так и молодежь. В программу концерта войдут новые и давно полюбившиеся композиции.

Когда: 25 мая, 19.00
Где: Дворец Республики (Большой зал)
Сколько: 45 — 150 рублей

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Российский исполнитель Александр Розенбаум выступит 25 мая во Дворце Республики. Только живой звук.
 
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