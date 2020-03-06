Золотовалютные резервы Беларуси сократились в 2020 году почти на 600 миллионов долларов

Источник материала: Ежедневник

фото: euroradio.fm

По итогам февраля международные резервные активы Беларуси снизились на 438,2 млн долларов. в январе они также падали.

Как сообщил Нацбанк, на 1 марта ЗВР составили 8,8049 млн долларов в эквиваленте.

Февральское снижение составило 4,7%. В январе ЗВР также снизились – на 1,6% (150,4 млн долларов).

Как поясняет регулятор, сокращение ЗВР обусловлено двумя факторами: плановым погашением внешних и внутренних обязательств на сумму 383,5 млн долларов, а также продажей Нацбанком валюты на биржевых торгах.

Пополнение ЗВР происходило за счет валютных поступлений в бюджет, продажи облигаций Минфина, а также росту цены монетарного золота.

Напомним, что согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на нынешний год золотовалютные резервы к началу 2021 года не должны опускаться ниже 7,3 млрд долларов.