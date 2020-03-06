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Как празднуют 8 Марта в разных странах мира?

06.03.2020 11:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Как празднуют 8 Марта в разных странах мира?
Фото из открытых источников

Не секрет, что в разных странах мира эта дата празднуется по-разному. В Беларуси этот день отмечается пышно: женщинам дарят подарки, в СМИ постоянно пишут материалы про предстоящее празднование. Однако как проходит этот день в других уголках планеты?

Рабига Мурат Кызы. Казахстан, Нур-Султан

К Международному женскому дню все мужчины Казахстана готовятся основательно. Этот день у нас в стране - выходной. В Казахстане в большинстве случаев Международный женский день ассоциируется с праздником матерей, поэтому подарок маме - в первую очередь. Данное торжество обычно не выходит за порог дома. 8 Марта считается хорошим поводом для того, чтобы поздравить женщин и девушек в семейном кругу, не больше.

Сабина Джамилова. Азербайджан, Баку

В Азербайджане 8 марта – выходной день. В этот день мужчины дарят женщинам цветы, конфеты, оказывают различные знаки внимания. От этого все девушки Азербайджана с нетерпением ждут этот весенний праздник. Очень важно преподнести подарок маме, бабушке и своей возлюбленной. Обычно мужчины в этот день дарят девушкам розы. Так как привычные весенние цветы, например, тюльпаны, сложно найти в Азербайджане в начале марта.

Полина Маляренко. Чехия, Прага

Особенной популярностью этот праздник тут не пользуется, скажу больше, большинство его тут вообще не празднуют и выходным этот день не делают. В Чехии 8 Марта отмечают прежде всего в среде иностранцев – выходцев из стран бывшего Советского Союза. Или же такая традиция есть у некоторых чехов, которые в свое время еще застали Чехословакию.

Как празднуют 8 Марта в разных странах мира?
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Анастасия Мишота. Италия, деревня Олвена

Этот праздник тут имеет совершенно иное значение, чем в большинстве стран СНГ, например. Женщинам тут не дарят подарки, возможно, какие-то сувениры, но и это будет большой редкостью. В этот выходной день итальянки возвращаются к истокам праздника: выходят на митинги с лентами, плакатами и прочими атрибутами. Подобные мероприятия обычно начинаются в 12:00. И подобное движение происходит во всех городах и деревнях Италии. Таким образом, женщины используют этот праздник, как возможность сказать о том, что они самостоятельны и независимы.

Как празднуют 8 Марта в разных странах мира? Подарки-клише. Что НЕ стоит дарить женщинам 8 Марта?

Азиза Марат. Турция, Измир

Этот праздник в Турции называется «Днем Ангела». Хоть он и носит такое нежное название, однако празднуют его совершенно не так, как можно было бы подумать. В этот день женщины редко остаются дома и просто принимают поздравления от своих мужчин. Они стараются выходить на митинги. Можно сказать, что здесь этот день сделали не праздником, а днем борьбы с насилием. Так женщины хотят, чтобы мужчины смогли услышать их. Если 8 марта выпадает на будний день, выходным его не делают.

Мэй Юань Синь. Китай, провинция Анхой

Раньше в Китае не отмечали этот праздник. Мужчины редко поздравляли женщин, выходным этот день не делали. Сегодня первый пункт претерпевает изменения: мужское население дарит цветы, открытки, сладости своим мамам, бабушкам, девушкам. В подарках обязательно должен присутствовать красный цвет. В связи с этим китайцы из цветов часто дарят розы или гвоздики. Интересно то, что одним из популярных подарков считаются деньги, которые желательно подарить в красном конверте.

 
 
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