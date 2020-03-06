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На Западной Двине обнаружили масляные пятна. Проводятся пробы воды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мониторинг обстановки на Западной Двине ведут специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне вечером на воде в районе Витебска обнаружили масляные пятна.
Сотрудники МЧС обследовали береговую зону акватории, установили заграждения. Работники Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды взяли пробы воды для лабораторных исследований. По факту проводится проверка. Специалистам предстоит определить вид загрязнения и его источник.
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Новости Беларуси. Мониторинг обстановки на Западной Двине ведут специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне вечером на воде в районе...
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