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На Западной Двине обнаружили масляные пятна. Проводятся пробы воды

06.03.2020 10:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мониторинг обстановки на Западной Двине ведут специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне вечером на воде в районе Витебска обнаружили масляные пятна.

Сотрудники МЧС обследовали береговую зону акватории, установили заграждения. Работники Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды взяли пробы воды для лабораторных исследований. По факту проводится проверка. Специалистам предстоит определить вид загрязнения и его источник.

На Западной Двине обнаружили масляные пятна. Проводятся пробы воды

На Западной Двине обнаружили масляные пятна. Проводятся пробы воды

На Западной Двине обнаружили масляные пятна. Проводятся пробы воды

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Мониторинг обстановки на Западной Двине ведут специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне вечером на воде в районе...
 
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