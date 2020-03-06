Заведующая магазина построила мебельную финансовую пирамиду

Источник материала: Аргументы и факты

Заведующая мебельного магазина из Сенно взяла из кассы на личные нужды 8000 рублей.

Чтобы погасить недостачу, она придумала схему. Клиенты, которые приходили за покупками, получали мебель в кредит или рассрочку. При этом к необходимой к выплате сумме работницей торгового объекта приписывалась дополнительная, которая должна была пойти на погашение задолженности, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Также заведующая вписывала в счета мебель, которая и вовсе не реализовывалась. Ничего не подозревающие клиенты должны были оплачивать кроме своей покупки уже добавленный в чек другой товар.