ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заведующая магазина построила мебельную финансовую пирамиду

06.03.2020 10:41 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Заведующая магазина построила мебельную финансовую пирамиду
Фото из открытых источников

Заведующая мебельного магазина из Сенно взяла из кассы на личные нужды 8000 рублей.

Чтобы погасить недостачу, она придумала схему. Клиенты, которые приходили за покупками, получали мебель в кредит или рассрочку. При этом к необходимой к выплате сумме работницей торгового объекта приписывалась дополнительная, которая должна была пойти на погашение задолженности, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Также заведующая вписывала в счета мебель, которая и вовсе не реализовывалась. Ничего не подозревающие клиенты должны были оплачивать кроме своей покупки уже добавленный в чек другой товар.  

Женщина продолжала брать себе деньги из поступающих выплат. Поэтому недостача всё возрастала. В результате за полтора года жительница Сенно присвоила 24 тысячи рублей. 

Заведующая магазина построила мебельную финансовую пирамиду
Не виновен? Докажи! В каких случаях работника могут обвинить в недостаче
Подробнее

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил её к четырём годам лишения свободы.
 
Новости дня
Новости разные
 
В России начали производство прибора, проверяющего качество моторного топлива за минуту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика