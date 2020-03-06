Как в Таиланде американские морпехи учатся пить змеиную кровь и есть скорпионов

Источник материала: Tut.by

В Таиланде проходят ежегодные военные учения Cobra Gold 2020 («Золотая кобра — 2020»). В них участвуют почти 10 000 военнослужащих из 29 стран. Это мероприятие известно не только своим размахом, но и трэшовыми фотографиями, на которых солдаты поедают живых существ — змей, ящериц, скорпионов, многоножек. Не обошлось без шок-контента и сейчас. 42.TUT.BY собрал несколько фото с тренинга, который прошел 4 марта 2020 года.



Инструктор показывает скорпиона перед тем, как съесть во время военных учений «Золотая кобра — 2020». Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun

Пожирание бедных животных — не акт жестокости, а часть курса выживания в джунглях, которые обязательно должны пройти все участвующие в учениях.

Для тех, кто раньше не ел игуан и пауков, таинландские военные инструкторы приготовили специальный мастер-класс. Например, как поймать и держать змею, чтобы она тебя не ужалила.



Инструктор целует кобру перед тем, как убить ее во время военных учений «Золотая кобра — 2020». Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun



Солдат пьет змеиную кровь во время военных учений «Золотая кобра — 2020». Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun

Помимо убийства невинных змей и игуан солдатам также показывают, какие фрукты можно встретить в джунглях и какие из них пригодны в пищу. Но это, конечно, выглядит не так эффектно, как употребление змеиной крови в пищу.



Солдат пьет змеиную кровь во время военных учений «Золотая кобра — 2020». Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun

Golden Cobra проводится около сорока лет и имеют богатую традицию. Начавшись как двусторонние американо-таиландские учения, со временем они вовлекли десятки стран. В этом году в «Золотой кобре» впервые появятся самолеты F-35



Солдат пьет змеиную кровь во время военных учений «Золотая кобра — 2020». Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun