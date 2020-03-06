ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как в Таиланде американские морпехи учатся пить змеиную кровь и есть скорпионов

06.03.2020 11:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Таиланде проходят ежегодные военные учения Cobra Gold 2020 («Золотая кобра — 2020»). В них участвуют почти 10 000 военнослужащих из 29 стран. Это мероприятие известно не только своим размахом, но и трэшовыми фотографиями, на которых солдаты поедают живых существ — змей, ящериц, скорпионов, многоножек. Не обошлось без шок-контента и сейчас. 42.TUT.BY собрал несколько фото с тренинга, который прошел 4 марта 2020 года.


Инструктор показывает скорпиона перед тем, как съесть во время военных учений «Золотая кобра — 2020». Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun

Пожирание бедных животных — не акт жестокости, а часть курса выживания в джунглях, которые обязательно должны пройти все участвующие в учениях.

Для тех, кто раньше не ел игуан и пауков, таинландские военные инструкторы приготовили специальный мастер-класс. Например, как поймать и держать змею, чтобы она тебя не ужалила.


Инструктор целует кобру перед тем, как убить ее во время военных учений «Золотая кобра — 2020». Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun

Солдат пьет змеиную кровь во время военных учений «Золотая кобра — 2020». Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun

Помимо убийства невинных змей и игуан солдатам также показывают, какие фрукты можно встретить в джунглях и какие из них пригодны в пищу. Но это, конечно, выглядит не так эффектно, как употребление змеиной крови в пищу.


Солдат пьет змеиную кровь во время военных учений «Золотая кобра — 2020». Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun

Golden Cobra проводится около сорока лет и имеют богатую традицию. Начавшись как двусторонние американо-таиландские учения, со временем они вовлекли десятки стран. В этом году в «Золотой кобре» впервые появятся самолеты F-35


Солдат пьет змеиную кровь во время военных учений «Золотая кобра — 2020». Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Бесплатно отыграю любую роль у Бондарчука». Актеры массовки - о съемочном процессе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика