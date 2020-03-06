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Удален самый длинный человеческий зуб в истории

06.03.2020 10:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стоматолог из индийского штата Мадхья-Прадеш удалил пациенту зуб длиной 39 миллиметров. Об этом сообщает lenta.ru.

По словам врача, обратившийся к нему мужчина жаловался на зуб, который, по его мнению, плохо выглядел и вызывал у него проблемы. После удаления оказалось, что длина проблемного зуба почти в два раза превышала норму.


Изображение: Newsflare

Средняя длина человеческих зубов составляет около 20 миллиметров. Книга рекордов Гиннесса называет самым длинным в истории зуб длиной 37,2 миллиметра, удаленный немецким стоматологом Максом Лукасом два года назад. Длина самого длинного молочного зуба, упомянутого в Книге рекордов Гиннесса, составляла 24 миллиметра.

 
 
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