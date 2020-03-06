В руках вместо жезла цветы: ГАИ Смолевичей поздравила женщин-водителей

В преддверии яркого весеннего праздника – Международного дня женщин, сотрудники ОГАИ Смолевичского РОВД совместно с цветочным магазином «Флоренция» провели прекрасную акцию. В этот день правоохранители у центральной площади города останавливали лишь транспортные средства, которыми управляли женщин, а в руках у представителей Госавтоиснспекции вместо жезла были цветы и ароматный кофе.

Девушки к такому мероприятию относились положительно, благодарили инспекторов Ирину Стрельцову и Максима Ботяновского, фотографировались с ними.

К акции присоединился директор магазина «Флоренция» Максим Глазков, предоставивший свежие весенние букеты тюльпанов.

Приятный сюрприз для женщин-водителей подготовили и учащиеся 2-го класса СШ №1 г. Смолевичи Арсений Ткаченко и Артем Прокопович. Мальчишки исполняли песни и читали праздничные стихотворения.

Смущенным, но приятно удивленным автолюбительницам были вручены букеты и адресованы теплые слова поздравлений. Для автоледи акция оказалась неожиданной и вызвала массу положительных эмоций. Как отмечали сами женщины, приятно, когда сотрудник ГАИ останавливает чтобы поздравить – принести приятные эмоции.

– Мой водительский стаж превышает тридцать лет, но в подобной акции участвую впервые. Очень приятно получить такой весенний знак внимания, – с улыбкой на лице отметила смолевичанка Надежда.

А вот Марина, которую также остановили сотрудники ГАИ, в этот день отмечала День рождения. Женщина не скрывала восторга и сказала, что запомнит навсегда такой приятны сюрприз.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции попросили женщин внимательно относиться к ситуациям на дорогах. Автоледи, в свою очередь, с улыбкой благодарили госавтоинспекторов за внимание и созданное весеннее настроение на дорогах.

– В целом женщины Смолевичского района ведут себя на дорогах довольно дисциплинировано. За 2019 год на территории района зафиксировано четыре ДТП по вине смолевичских женщин-водителей. Жительницы нашего города соблюдают ПДД и редко их нарушают,– отметила инспектор ОГАИ Смолевичского РОВД Ирина Стрельцова.

Акция завершилась приятным моментом и для сотрудника ОГАИ Смолевичского РОВД Ирины Стрельцовой – с наступающим праздником ее поздравил председатель Смолевичского райисполкома Михаил Загорцев и поблагодарил за работу и пожелал прекрасного весеннего настроения.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.











































