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ФБР США запустило рекламу с фото Высоцкого
06.03.2020 12:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Федеральное бюро расследований таким оригинальным способом попросило пользователей соцсетей поделиться информацией, которая могла бы помочь в «борьбе с угрозами».
В рекламе использован размещен логотип и аббревиатура FBI и подпись на русском языке: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого», пишет
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Федеральное бюро расследований таким оригинальным способом попросило пользователей соцсетей поделиться информацией, которая могла бы помочь в «борьбе с...
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