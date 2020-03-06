ФБР США запустило рекламу с фото Высоцкого

Источник материала: Ежедневник

Федеральное бюро расследований таким оригинальным способом попросило пользователей соцсетей поделиться информацией, которая могла бы помочь в «борьбе с угрозами».

В рекламе использован размещен логотип и аббревиатура FBI и подпись на русском языке: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого», пишет РБК . В качестве иллюстрации в посте на странице ведомства в Facebook прикреплен кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», в котором Высоцкий сыграл роль капитана угрозыска Глеба Жеглова.







