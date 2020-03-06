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Помните, на «Красивом забеге» парень позвал девушку замуж? Узнали, что было дальше

06.03.2020 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прошлогодний «Красивый забег» на 8 Марта многим запомнился неожиданным предложением руки и сердца одной из участниц. «Из-за той истории меня до сих пор узнают», — признается та самая бегунья Ольга (была Провальская, а теперь Федорова). GO.TUT.BY узнал, как дела у пары — и почему их огорчают сравнения с предложением на Минском полумарафоне.


Фото: bfla.eu

Влюбленная пара — из Витебска. В Минск Ольга приехала специально ради участия в праздничном забеге, а Владислав — за компанию.

— Было очень неожиданно! Когда мы ехали на забег, я о планах парня ничего не знала. Пробежала дистанцию, пытаюсь найти любимого с моими вещами и телефоном на финише, как договаривались, а его нет. Остальных девушек встречают, награждают, а мой парень где? — это сейчас Оля смеется, а тогда ей было совсем не до смеха. — За полчаса ожидания успела позлиться и остыть: ни розочки, ни медальки уже не хотелось. Какая-то женщина предложила меня сфотографировать на память. Я ей пожаловалась, что своего мужчину в толпе потеряла. А она в ответ: «Еще бы, тут 5 тысяч девушек, как парня не потерять! Мужчины нарасхват».


Фото: из личного архива героев

Это потом Ольга узнает, что в эти минуты Владислав пытался купить большой букет тюльпанов, чтобы вручить его с кольцом на сцене. О том, во сколько ему обошлось такси из-за перекрытого центра города, парочка предпочитает не вспоминать. Бегунья уже готова была сама подниматься на сцену, чтобы объявить в розыск своего спутника, — как неожиданно на награждение позвали ее.

— Смотрю на номер и не верю — у меня же нет костюма, чтобы получить диплом. Поднимаюсь на сцену и тут вижу своего молодого человека… Это была такая эйфория, что до сих пор помню эти эмоции. Не каждый мужчина способен на такое предложение. Мой доказал, что я хоть и вредная девочка, но все-таки его.

О романтической истории написали многие издания, так что о предложении узнали все знакомые Оли: телефон разрывался от звонков и сообщений.


Фото: из личного архива героев

— Расстроил меня только один журналист: сравнил нашу историю с той, что была на Минском полумарафоне. Там пара поженилась после красивого предложения на финише, но быстро развелась. Мол, не будет ли у этих так же? Знакомые потом писали с вопросами, неужели мы расстаемся, — жалуется Ольга. — Но у нас бы так не получилось! Я не могу подвести эти пять тысяч человек, перед которыми ответила да. Не могу подвести наших близких. Если я согласилась выйти замуж, значит, я этого человека люблю.

Как и обещали, пара поженилась в сентябре. Оля говорит, что торжество получилось «семейным, в духе современных европейских праздников». Съездили в свадебное путешествие в Питер, а потом сразу же пробежали первые «семейные» 5 км на Минском полумарафоне.


Фото: из личного архива героев

То эффектное предложение Ольге до сих пор «аукается». Совсем недавно сменила работу, ей и там сказали: «Что-то лицо у вас знакомое… Не вас ли на забеге 8 Марта замуж позвали?»

На Beauty Run в этом году Оля зарегистрировалась еще в январе:

— Сразу поставила мужа перед фактом: не знаю, как тебе теперь придется меня удивлять, но забег 8 Марта я снова пробегу, — шутит девушка. — Правда, уже не уверена, что смогу участвовать: все зависит от того, отпустит ли руководство — у нас 8 Марта рабочий день.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Прошлогодний «Красивый забег» на 8 Марта многим запомнился неожиданным предложением руки и сердца одной из участниц. Как дела у пары?
 
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