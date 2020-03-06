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«Заряжаю мощной сексуальной энергией». Артур Пирожков спел свои хиты в минском Prime Hall

06.03.2020 13:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера в Минск с концертом приезжал Артур Пирожков. Шоумен привез в белорусскую столицу хиты «Алкоголичка», «Зацепила меня», «Чика», «Плачь, детка», «Как Челентано» и еще десяток песен из своего репертуара. Послушать альтер эго звезды Comedy Club Александра Реввы пришли многие минчане. И, забегая наперед, скажем — остались довольны. По крайней мере, Instagram так и пестрел восторженными отзывами о том, какое это было крутое шоу.

«Друзья, вы сегодня не заснете, это точно. Всех вас заряжу мощной сексуальной энергией. Потом вы распространите эту энергию своим родным и близким — это нормально», — с ходу предупредил Ревва. Еще лаконично признался городу в любви: «Минск, ай лав ю». Призвал не жить по календарю: «Сегодня четверг? Какой четверг. Сегодня суббота!» и изо всех сил старался раскачать зал: «Это же танцпол, все танцуем». А когда Артуру-Александру преподносили цветы, он коротко, но манерно произносил: «Обожаю!». Как все прошло — в фоторепортаже AFISHA.TUT.BY.















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Теги: Минск
 
 
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Вчера в Минск с концертом приезжал Артур Пирожков. Шоумен привез в белорусскую столицу хиты «Алкоголичка», «Зацепила меня», «Чика», «Плачь, детка», «Как Челентано»...
 
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