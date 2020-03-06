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Коронавирус в Беларуси: журналистов предупредили об ответственности за раскрытие врачебной тайны

06.03.2020 14:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: politring.com

Министерства информации и здравоохранения выступили с совместным заявлением, в котором отметили: из-за "чрезмерной активности" журналистов некоторые люди опасаются обращаться в медицинские учреждения.

В заявлении власти призвали СМИ и блогеров помнить об этике в освещении проблемы распространения  вируса 2019-nCoV.

Чиновники заверяют, что достоверная информация о ситуации в Беларуси будет своевременно оглашаться. «Реальную ситуацию от народа никто не пытается утаить!», - говорится в документе.

Выразив понимание стремлению журналистов «накопать» эксклюзив, министерства, однако, предупреждают: ответственность за раскрытие врачебной тайны никто не отменял. В документе констатируется, что «чрезмерно активный» поиск журналистами и блогерами людей, находящихся под медицинским наблюдением в связи с коронавирусом, а также лиц, находившихся с ними в контакте, приводит к негативным последствиям. А именно: опасаясь огласки и негативной реакции соседей, друзей и работодателей, люди избегают своевременного обращения в медучреждения.

В этой связи министерства напомнили СМИ об этике и предупредили, что «любая попытка нарушения врачебной тайны в СМИ и на интернет-ресурсах, равно как и незаконное распространение персональных данных, незамедлительно получит соответствующую правовую оценку и виновные в полной мере понесут за это установленную ответственность».

 
 
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Министерства информации и здравоохранения выступили с совместным заявлением, в котором отметили: из-за "чрезмерной активности" журналистов некоторые люди...
 
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