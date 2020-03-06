Хозяйка заболотской нивы

Источник материала: Вороновская газета





Для хлеборобов самая большая ценность — земля. Они счастливы, наблюдая, как колосится рожь, зеленеет трава. Ведь это плоды их труда, сюда вложена частичка души. Так считает управляющая сельскохозяйственным участком «Заболоть» сельхозпредприятия «Гирки» Мария Антоновна Козич.

Сорок лет назад после окончания Новогрудского сельскохозяйственного техникума она пришла на работу в колхоз имени Ленина (сегодня — КСУП «Гирки») помощником заведующего участком. Очень скоро председатель Иосиф Владиславович Неверо, поверив в энергичного и ответственного молодого специалиста, предложил стать заведующим участком. Девушку это встревожило: требовалась новая техника, не хватало механизаторов. Однако, как говорят, упорство и труд все перетрут. Стараниями руководителя вскоре на полях стали работать новые трактора, за которые сели надежные механизаторы из окрестных деревень.

— Главное для каждого человека — поддержка и вера в собственные силы, — рассуждает Мария Антоновна. — Их я ощущала, поэтому все и удавалось. Хорошей «школой» стала совместная работа с агрономами Тадеушем Яновичем Мушинским (сегодня — директор нашего хозяйства), Станиславом Валерьяновичем Жуком и Ростиславом Ивановичем Яновцом. Я никогда не боялась учиться. Наверное, поэтому без особых трудностей получила права, окончила Гродненский аграрный университет. Что ни говори, прикипела душой к этой земле. Скажу честно, предлагали другие места работы, обещали и зарплату выше. Но как оставить свое? За столько лет знаю здесь каждый клочок земли как пять пальцев: где холмик, где низина, а где песок… Моей опорой, конечно же, были и остаются люди, на трудолюбие и ответственность которых могу рассчитывать.

За добросовестный труд Мария Козич имеет множество наград, самыми значимыми для нее до недавнего времени были медаль «За трудовые заслуги» и Грамота Министерства сельского хозяйства. А нынче Мария Антоновна получила награду из рук Президента.

Постоянная забота о будущем урожае, множество преодоленных за день километров всегда с лихвой компенсировались обильными всходами, весомым колосом, свежевыпеченным хлебом. А дома ждала любимая помощница — доченька Марина. Она помогала маме по хозяйству и никогда не упрекала, что та работает от темна до темна. Понимала: это ее выбор и судьба. Тесная неразрывная связь между ними и сегодня. Марина живет и работает недалеко от родного дома — в Вороново. Свободное время Мария Антоновна старается проводить с семьей. Радость и гордость ее — внук Артем.

— Без них, дорогих, не представляю себя, — с теплотой в голосе говорит женщина. — Они и, конечно же, работа — весь смысл моей жизни.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

Ежедневные новости районов Гродненской области и города Гродно на телеграм-канале «Гродно Медиа Group». Подписывайтесь по короткой ссылке t.me/GrodnoMediaGroup

Самые интересные новости Вороновщины на телеграм-канале «Воранаўскай газеты». Подписывайтесь по ссылке t.me/vorannews

При любом использовании материалов активная гиперссылка на http://www.voran.by/ обязательна!