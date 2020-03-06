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На шахте в Коми произошёл выброс метана, есть погибшие
Источник материала: СТВ
Новости России. На шахте «Воркутинская» в Республике Коми произошел выброс метана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли два человека. В момент ЧП под землей находились 106 рабочих. Людей вывели на поверхность.
Выброс метана произошел в 4 утра. В результате происшествия сработала автоматическая система защиты, которая отключила подачу электричества.
На месте работает более полусотни специалистов и 12 единиц техники. Работа предприятия приостановлена. Проводятся необходимые мероприятия.
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Новости России. На шахте «Воркутинская» в Республике Коми произошел выброс метана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли два человека. В момент ЧП...
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