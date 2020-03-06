ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На шахте в Коми произошёл выброс метана, есть погибшие

06.03.2020 14:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. На шахте «Воркутинская» в Республике Коми произошел выброс метана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли два человека. В момент ЧП под землей находились 106 рабочих. Людей вывели на поверхность.

На шахте в Коми произошёл выброс метана, есть погибшие

Выброс метана произошел в 4 утра. В результате происшествия сработала автоматическая система защиты, которая отключила подачу электричества.

На месте работает более полусотни специалистов и 12 единиц техники. Работа предприятия приостановлена. Проводятся необходимые мероприятия.

На шахте в Коми произошёл выброс метана, есть погибшие

На шахте в Коми произошёл выброс метана, есть погибшие

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. На шахте «Воркутинская» в Республике Коми произошел выброс метана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли два человека. В момент ЧП...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Смолевичами при столкновении двух легковушек пострадали пять человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика