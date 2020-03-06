ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ОАО«Беловежский» завершило модернизацию комбикормового завода

06.03.2020 14:38 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

Двухэтажное здание административно-бытового корпуса с лабораторией комбикормового завода ОАО «Беловежский» приняло новоселов в Оберовщине. Синий и белый цвета визуально объединили в единый комплекс здания основного производства и новостройки, которая гармонично вписалась в довольно плотную застройку у оживленного перекрестка.

ОАО«Беловежский» завершило модернизацию комбикормового завода

28 февраля состоялось торжественное открытие этого современного корпуса общей площадью 780 кв. м. В церемонии приняли участие председатель райисполкома Валентин Зайчук и его первый заместитель Вячеслав Ковальчук. Глава района отметил, насколько активно «Беловежский», располагающий более чем 23 тыс. гектаров сельхозугодий, занимается строительством и реконструкцией. Это позволяет идти в ногу с современными технологиями, создавать более комфортные условия для людей, работающих в хозяйстве. Прозвучали пожелания коллективу комбикормового: быть здоровыми, плодотворно трудиться в добром настроении, что и способствует общему успеху.

Символический ключ Владимиру Кречко, возглавляющему предприятие, вручил генеральный директор ОАО «Беловежский» Александр Дунькович.

Модернизация основного производства на комбикормовом состоялась лет шесть назад, и сегодня здесь выпускают качественные комбинированные корма всех необходимых животноводству марок под полную потребность. Однако, с обновленными производственными корпусами контрастировало ветшающее здание «конторы», в котором располагалась и лаборатория. Ее несоответствие требованиям процедуры аккредитации ускорило принятие решения о возведении нового корпуса, что позволило бы создать и условия санпропускника для работников предприятия…

Три года назад начиналось строительство. Предпочтение было отдано работам хозспособом с целью экономии средств.

ОАО«Беловежский» завершило модернизацию комбикормового завода

В обиходе новое здание называют «офисом», но это неверно, ибо здесь, кроме лаборатории, занимающей все левое крыло на 1-м этаже, немало помещений, предназначенных для работающих в заводских цехах: теперь, в соответствии с санитарными правилами, есть возможность переодеться в удобных раздевалках в спецодежду перед выходом на территорию предприятия; в этом же крыле – комнаты для ее обеспыливания и просушки, душевые и т. д. На 2-м этаже – просторный конференц-зал и кабинеты администрации…

Заведующая лабораторией Татьяна Кобушко не скрывает радости «новосела»:

– Мы считали дни, остававшиеся до «переселения» в новое здание. Не один десяток лет работали в очень стесненных условиях, не было уже смысла везти туда новое лабораторное оборудование. Теперь же, например, новый прибор для определения содержания протеина в автоматическом режиме выдает результат в разы быстрее. Появилась возможность работать в строгом соответствии с санитарными требованиями.

Всего на комбикормовом заводе трудятся 73 человека. Владимир Кречко, 27 лет возглавляющий коллектив, подчеркивает, что сегодня есть возможность производить входящий контроль сырья, а на выходе – качества готовой продукции, предприятие отвечает всем современным требованиям комбикормового производства.

Галина НОВИК.

Фото Станислава ГРИЦУКА.

ОАО«Беловежский» завершило модернизацию комбикормового завода

ОАО«Беловежский» завершило модернизацию комбикормового завода
Марина Гиль, техник-технолог лаборатории, у прибора для определения содержания протеина в сырье

ОАО«Беловежский» завершило модернизацию комбикормового завода

ОАО«Беловежский» завершило модернизацию комбикормового завода

ОАО«Беловежский» завершило модернизацию комбикормового завода

Author: Редактор сайта

ОАО«Беловежский» завершило модернизацию комбикормового завода

Редактор сайта

See author's posts

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двухэтажное здание административно-бытового корпуса с лабораторией комбикормового завода ОАО «Беловежский» приняло новоселов в Оберовщине. Синий Сообщение...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хозяйка заболотской нивы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика