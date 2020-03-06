ОАО«Беловежский» завершило модернизацию комбикормового завода

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Двухэтажное здание административно-бытового корпуса с лабораторией комбикормового завода ОАО «Беловежский» приняло новоселов в Оберовщине. Синий и белый цвета визуально объединили в единый комплекс здания основного производства и новостройки, которая гармонично вписалась в довольно плотную застройку у оживленного перекрестка.





28 февраля состоялось торжественное открытие этого современного корпуса общей площадью 780 кв. м. В церемонии приняли участие председатель райисполкома Валентин Зайчук и его первый заместитель Вячеслав Ковальчук. Глава района отметил, насколько активно «Беловежский», располагающий более чем 23 тыс. гектаров сельхозугодий, занимается строительством и реконструкцией. Это позволяет идти в ногу с современными технологиями, создавать более комфортные условия для людей, работающих в хозяйстве. Прозвучали пожелания коллективу комбикормового: быть здоровыми, плодотворно трудиться в добром настроении, что и способствует общему успеху.

Символический ключ Владимиру Кречко, возглавляющему предприятие, вручил генеральный директор ОАО «Беловежский» Александр Дунькович.

Модернизация основного производства на комбикормовом состоялась лет шесть назад, и сегодня здесь выпускают качественные комбинированные корма всех необходимых животноводству марок под полную потребность. Однако, с обновленными производственными корпусами контрастировало ветшающее здание «конторы», в котором располагалась и лаборатория. Ее несоответствие требованиям процедуры аккредитации ускорило принятие решения о возведении нового корпуса, что позволило бы создать и условия санпропускника для работников предприятия…

Три года назад начиналось строительство. Предпочтение было отдано работам хозспособом с целью экономии средств.





В обиходе новое здание называют «офисом», но это неверно, ибо здесь, кроме лаборатории, занимающей все левое крыло на 1-м этаже, немало помещений, предназначенных для работающих в заводских цехах: теперь, в соответствии с санитарными правилами, есть возможность переодеться в удобных раздевалках в спецодежду перед выходом на территорию предприятия; в этом же крыле – комнаты для ее обеспыливания и просушки, душевые и т. д. На 2-м этаже – просторный конференц-зал и кабинеты администрации…

Заведующая лабораторией Татьяна Кобушко не скрывает радости «новосела»:

– Мы считали дни, остававшиеся до «переселения» в новое здание. Не один десяток лет работали в очень стесненных условиях, не было уже смысла везти туда новое лабораторное оборудование. Теперь же, например, новый прибор для определения содержания протеина в автоматическом режиме выдает результат в разы быстрее. Появилась возможность работать в строгом соответствии с санитарными требованиями.

Всего на комбикормовом заводе трудятся 73 человека. Владимир Кречко, 27 лет возглавляющий коллектив, подчеркивает, что сегодня есть возможность производить входящий контроль сырья, а на выходе – качества готовой продукции, предприятие отвечает всем современным требованиям комбикормового производства.

Галина НОВИК.

Фото Станислава ГРИЦУКА.







Марина Гиль, техник-технолог лаборатории, у прибора для определения содержания протеина в сырье







