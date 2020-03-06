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Новая программа в Цирке-Шапито «SIRIUS»

06.03.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Всех гостей, больших и маленьких, ожидает насыщенная программа:

  • Космическое SHOW  и пришелец SLINKI
  • Дрессированный МЕДВЕДЬ
  • Забавная обезьянка Люси
  • Экзотическое шоу
  • Фокусы
  • Эквилибр на стульях 
  • Жонглёр 
  • Канатоходцы
  • Бесстрашные Акробаты на турниках 
  • Магия и Волшебство 
  • Воздушные номера
  • Очаровательный Шоу-балет цирка Sirius и многое другое...


На протяжении всего представления вас будет смешить самый весёлый Артист нашего цирка-клоун Павло!

И это еще не все!

Только у нас вы сможете окунуться в атмосферу праздника, где вас ждет веселая дискотека с Артистами и БЕЛЫМ МЕДВЕДЕМ!
На территории организована продажа попкорна, сладкой ваты, напитков, сувениров, карусели и катание на пони. А также есть возможность сфотографироваться с животными.

Стоимость: от 12 руб.
Детям до 3х лет БЕСПЛАТНО!
АКЦИЯ! 3+1 билет на первое представление!
Детям до 6 лет 50% скидка при предъявлении флаера!

Справочная кассы Цирка  по тел. 80444788810 80444878785
г. Мозырь 
Территория парка культуры и отдыха "Победа"

График представлений 

  • 13 марта 18.30
  • 15 марта 16.00
  • 20 марта 18.30
  • 22 марта 14.00,18.00

 
 
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Новая программа в Цирке-Шапито «SIRIUS» - Космическое 3DLAZERSHOW - это незабываемые впечатления!далее...
 
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