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Новая программа в Цирке-Шапито «SIRIUS»
Источник материала: Mlife
Всех гостей, больших и маленьких, ожидает насыщенная программа:
На протяжении всего представления вас будет смешить самый весёлый Артист нашего цирка-клоун Павло!
И это еще не все!
Только у нас вы сможете окунуться в атмосферу праздника, где вас ждет веселая дискотека с Артистами и БЕЛЫМ МЕДВЕДЕМ!
Стоимость: от 12 руб.
Справочная кассы Цирка по тел. 80444788810 80444878785
График представлений
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Новая программа в Цирке-Шапито «SIRIUS» - Космическое 3DLAZERSHOW - это незабываемые впечатления!далее...
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