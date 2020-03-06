Новая программа в Цирке-Шапито «SIRIUS»

Источник материала: Mlife

Всех гостей, больших и маленьких, ожидает насыщенная программа:

Космическое SHOW и пришелец SLINKI

Дрессированный МЕДВЕДЬ

Забавная обезьянка Люси

Экзотическое шоу

Фокусы

Эквилибр на стульях

Жонглёр

Канатоходцы

Бесстрашные Акробаты на турниках

Магия и Волшебство

Воздушные номера

Очаровательный Шоу-балет цирка Sirius и многое другое...





На протяжении всего представления вас будет смешить самый весёлый Артист нашего цирка-клоун Павло!



И это еще не все!

Только у нас вы сможете окунуться в атмосферу праздника, где вас ждет веселая дискотека с Артистами и БЕЛЫМ МЕДВЕДЕМ!

На территории организована продажа попкорна, сладкой ваты, напитков, сувениров, карусели и катание на пони. А также есть возможность сфотографироваться с животными.



Стоимость: от 12 руб.

Детям до 3х лет БЕСПЛАТНО!

АКЦИЯ! 3+1 билет на первое представление!

Детям до 6 лет 50% скидка при предъявлении флаера!



Справочная кассы Цирка по тел. 80444788810 80444878785

г. Мозырь

Территория парка культуры и отдыха "Победа"



График представлений