Источник материала: Газета Авангард

20 февраля в редакции газеты «Авангард» состоялась «прямая линия», гостем которой был начальник РОЧС Сергей Халдай. Предлагаем вашему вниманию его ответы на поступившие от читателей вопросы.





Вера Сергеевна, жительница аг. Октябрь:

– Сергей Анатольевич, где можно приобрести автономный пожарный извещатель?

– Автономный пожарный извещатель и элемент питания к нему можно приобрести в любом магазине нашего района, осуществляющем реализацию хозяйственных товаров. АПИ на сегодняшний день является единственным устройством, позволяющим на ранней стадии обнаружить возгорание в доме. Устанавливается при помощи крепежей, которые входят в комплект, на потолок. Причем в каждую жилую комнату дома или квартиры. Работает АПИ автономно от элемента питания типа «крона». При контакте с дымом издает громкий звук, который можно услышать даже на улице, тем самым оповещает о возгорании. С начала года уже зафиксировано около двух десятков случаев спасения людей и имущества с помощью АПИ в республике.

Анна Александровна, жительница Буда-Кошелева:

– Мой сын весной возвращается из армии. Каковы его шансы дальнейшего прохождения службы в органах МЧС?

– На сегодняшний день у нас в отделе имеются вакантные должности спасателей-пожарных и водителей пожарных автомобилей. Пусть ваш сын обратится к нам для оформления соответствующих документов. Служба в армии приветствуется. У кандидата должно быть отменное здоровье, отличная физическая подготовка, а для водителей – от одного года рабочего стажа вождения автомобиля. Будущим выпускникам школ могу порекомендовать поступление в Университет гражданской защиты МЧС, после четырех лет учебы в котором выпускнику присваивается офицерское звание «лейтенант внутренней службы». В дальнейшем гарантировано прохождение службы на офицерских должностях.

На «прямой линии» дежурила

Ирина ПАЛУБЕЦ

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