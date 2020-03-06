﻿ 20 февраля в редакции газеты «Авангард» состоялась «прямая линия», гостем которой был начальник РОЧС Сергей Халдай. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

20 февраля в редакции газеты «Авангард» состоялась «прямая линия», гостем которой был начальник РОЧС Сергей Халдай

06.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

20 февраля в редакции газеты «Авангард» состоялась «прямая линия», гостем которой был начальник РОЧС Сергей Халдай. Предлагаем вашему вниманию его ответы на поступившие от читателей вопросы.

20 февраля в редакции газеты «Авангард» состоялась «прямая линия», гостем которой был начальник РОЧС Сергей Халдай

Вера Сергеевна, жительница аг. Октябрь:
– Сергей Анатольевич, где можно приобрести автономный пожарный извещатель?
– Автономный пожарный извещатель и элемент питания к нему можно приобрести в любом магазине нашего района, осуществляющем реализацию хозяйственных товаров. АПИ на сегодняшний день является единственным устройством, позволяющим на ранней стадии обнаружить возгорание в доме. Устанавливается при помощи крепежей, которые входят в комплект, на потолок. Причем в каждую жилую комнату дома или квартиры. Работает АПИ автономно от элемента питания типа «крона». При контакте с дымом издает громкий звук, который можно услышать даже на улице, тем самым оповещает о возгорании. С начала года уже зафиксировано около двух десятков случаев спасения людей и имущества с помощью АПИ в республике.

Анна Александровна, жительница Буда-Кошелева:
– Мой сын весной возвращается из армии. Каковы его шансы дальнейшего прохождения службы в органах МЧС?
– На сегодняшний день у нас в отделе имеются вакантные должности спасателей-пожарных и водителей пожарных автомобилей. Пусть ваш сын обратится к нам для оформления соответствующих документов. Служба в армии приветствуется. У кандидата должно быть отменное здоровье, отличная физическая подготовка, а для водителей – от одного года рабочего стажа вождения автомобиля. Будущим выпускникам школ могу порекомендовать поступление в Университет гражданской защиты МЧС, после четырех лет учебы в котором выпускнику присваивается офицерское звание «лейтенант внутренней службы». В дальнейшем гарантировано прохождение службы на офицерских должностях.

На «прямой линии» дежурила
Ирина ПАЛУБЕЦ
Фото автора

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 февраля в редакции газеты «Авангард» состоялась «прямая линия», гостем которой был начальник РОЧС Сергей Халдай. Предлагаем вашему вниманию его...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новая программа в Цирке-Шапито «SIRIUS»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика