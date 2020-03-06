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Атака террористов в Кабуле: 27 человек погибли, 29 ранены
06.03.2020 14:47 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В столице Афганистана боевики открыли стрельбу во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари. Как сообщает
На церемонии присутствовали видные политические деятели Афганистана, в том числе премьер-министр Абдулла Абдулла. Отмечается, что премьер не пострадал.
В Минздраве сообщили, что данные по погибшим и пострадавшим не окончательные, число жертв может увеличиться.
Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе радикальных группировок.
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В столице Афганистана боевики открыли стрельбу во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари.
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