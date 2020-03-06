В связи с плановыми работами абонентам МТС будут недоступны некоторые операции

Источник материала: Виртуальный Брест

C 21:00 9 марта по 18:00 10 марта в связи с проведением технических работ будут недоступны отдельные операции, а также возможны перебои в работе некоторых сервисов и услуг.





В этот период будут недоступны:

добавление/удаление услуг;

оплата услуг;

блокировка/разблокировка номера;

смена тарифного плана;

тарификация услуг (в том числе в роуминге);

информация о балансе;

платежные сервисы: мобильное приложение МТС Деньги и сайт dengi.mts.by, а также возможны затруднения в работе карты МТС Деньги;

приложение Мой МТС и некоторые сервисы (МТС Music, МТС Книги, МТС Пресса и др.);

продажа оборудования в салонах связи.

Совершать звонки и пользоваться интернетом абоненты смогут в обычном режиме.

Просим вас заблаговременно пополнить счет и решить все актуальные вопросы.

Приносим извинения за временные неудобства!