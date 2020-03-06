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В связи с плановыми работами абонентам МТС будут недоступны некоторые операции
06.03.2020 14:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
C 21:00 9 марта по 18:00 10 марта в связи с проведением технических работ будут недоступны отдельные операции, а также возможны перебои в работе некоторых сервисов и услуг.
В этот период будут недоступны:
Совершать звонки и пользоваться интернетом абоненты смогут в обычном режиме.
Просим вас заблаговременно пополнить счет и решить все актуальные вопросы.
Приносим извинения за временные неудобства!
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