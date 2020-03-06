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В связи с плановыми работами абонентам МТС будут недоступны некоторые операции

06.03.2020 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

C 21:00 9 марта по 18:00 10 марта в связи с проведением технических работ будут недоступны отдельные операции, а также возможны перебои в работе некоторых сервисов и услуг.

В связи с плановыми работами абонентам МТС будут недоступны некоторые операции

В этот период будут недоступны:

  • добавление/удаление услуг;
  • оплата услуг;
  • блокировка/разблокировка номера;
  • смена тарифного плана;
  • тарификация услуг (в том числе в роуминге);
  • информация о балансе;
  • платежные сервисы: мобильное приложение МТС Деньги и сайт dengi.mts.by, а также возможны затруднения в работе карты МТС Деньги;
  • приложение Мой МТС и некоторые сервисы (МТС Music, МТС Книги, МТС Пресса и др.);
  • продажа оборудования в салонах связи.

Совершать звонки и пользоваться интернетом абоненты смогут в обычном режиме.

Просим вас заблаговременно пополнить счет и решить все актуальные вопросы.

Приносим извинения за временные неудобства!

 
 
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  C 21:00 9 марта по 18:00 10 марта в связи с проведением технических работ будут недоступны отдельные операции, а также возможны перебои в работе некоторых сервисов и...
 
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