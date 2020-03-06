ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азербайджан поставит в марте три танкера нефти в Беларусь

06.03.2020 14:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ранее сообщалось о двух общим объемом 160 тысяч тонн



Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) в марте поставит для Беларуси три партии нефти общим объемом около 250 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод "Одесса-Броды", сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе концерна "Белнефтехим" в пятницу.

"Есть договоренности с Socar Trading о поставке в марте трех партий нефти общим объемом около 250 тыс. тонн в порт Пивденный (Одесская обл.). Далее нефть будет прокачана по трубопроводу Одесса-Броды и затем через Броды-Мозырь на "Дружбе" на Мозырский НПЗ", - сказал представитель пресс-службы.

В концерне также сообщили, что первая партия в пятницу уже отправлена из порта Джейхан (Турция). В течение месяца Socar Trading поставит в порт Одессы еще два танкера - 80 тыс. тонн Urals из Новороссийска (Россия) и 80 тыс. тонн Azeri light из Супсы.


По данным "Белнефтехима", ГНКАР может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти. На минувшей неделе в Минске премьер-министр Беларуси Сергей Румас встречался с президентом ГНКАР Ровнагом Абдуллаевым

По итогам встречи было объявлено о долгосрочном стратегическом сотрудничестве в сфере поставок нефти.

Поставки нефти из Азербайджана в Беларусь через Одесса-Броды осуществлялись в 2011 году. Контракт предусматривал поставки 4 млн тонн, однако фактический объем отгрузок составил около 900 тыс. тонн.

Поставки нефти в Беларусь на южном направлении через Украину возобновлены из-за отсутствия импорта от крупных российских НК из-за разногласий в цене.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее сообщалось о двух общим объемом 160 тысяч тонн
 
Новости дня
Новости разные
 
Матвиенко: на священной земле Брестской крепости невозможно сдержать эмоции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика