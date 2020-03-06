Азербайджан поставит в марте три танкера нефти в Беларусь









Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) в марте поставит для Беларуси три партии нефти общим объемом около 250 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод "Одесса-Броды", сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе концерна "Белнефтехим" в пятницу.





"Есть договоренности с Socar Trading о поставке в марте трех партий нефти общим объемом около 250 тыс. тонн в порт Пивденный (Одесская обл.). Далее нефть будет прокачана по трубопроводу Одесса-Броды и затем через Броды-Мозырь на "Дружбе" на Мозырский НПЗ", - сказал представитель пресс-службы.





В концерне также сообщили, что первая партия в пятницу уже отправлена из порта Джейхан (Турция). В течение месяца Socar Trading поставит в порт Одессы еще два танкера - 80 тыс. тонн Urals из Новороссийска (Россия) и 80 тыс. тонн Azeri light из Супсы.









Сергей Румас встречался с президентом ГНКАР Ровнагом Абдуллаевым. По данным "Белнефтехима", ГНКАР может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти. На минувшей неделе в Минске премьер-министр Беларусивстречался с президентом ГНКАР





По итогам встречи было объявлено о долгосрочном стратегическом сотрудничестве в сфере поставок нефти.





Поставки нефти из Азербайджана в Беларусь через Одесса-Броды осуществлялись в 2011 году. Контракт предусматривал поставки 4 млн тонн, однако фактический объем отгрузок составил около 900 тыс. тонн.





Поставки нефти в Беларусь на южном направлении через Украину возобновлены из-за отсутствия импорта от крупных российских НК из-за разногласий в цене.