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Матвиенко: на священной земле Брестской крепости невозможно сдержать эмоции

06.03.2020 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На священной земле Брестской крепости невозможно сдержать эмоции, заявила при посещении легендарной цитадели председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Матвиенко: на священной земле Брестской крепости невозможно сдержать эмоции

Парламентская делегация России во главе с председателем Совета Федерации сегодня после полудня прибыла в мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой". Коллег сопровождают белорусские парламентарии во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. К Вечному огню мемориала гости возложили венок и цветы.

После церемонии Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова посетили новые экспозиции комплекса - "Летопись Брестской крепости" и "Музей войны - территория мира". Сотрудники провели для спикеров экскурсию, по окончании которой глава Совета Федерации сделала запись в Книге почетных гостей.

Матвиенко: на священной земле Брестской крепости невозможно сдержать эмоции

"Невозможно сдержать эмоции, находясь на священной земле Брестской крепости. На земле, политой кровью героев, которые первыми встретили вероломный удар врага и стояли до конца. Преклоняемся перед мужеством и стойкостью тех, кто завоевал победу на полях сражений в годы страшных испытаний, невзгод и невосполнимых потерь. Будем свято хранить в сердцах подвиг военного поколения, спасшего мир от фашизма, и передавать его нашим потомкам", - отметила Валентина Матвиенко.

Матвиенко: на священной земле Брестской крепости невозможно сдержать эмоции

Председатель Совета Федерации выразила глубокую благодарность сотрудникам мемориального комплекса, которые "бережно хранят священную память о бессмертном подвиге защитников крепости, воплощенную в многочисленных экспонатах музея".

В одном из залов экспозиции спикеры встретились с ветеранами Великой Отечественной войны, в числе которых были и дети защитников Брестской крепости - Надежда Алексеевна Наганова и Владимир Ильич Семочкин.

Матвиенко: на священной земле Брестской крепости невозможно сдержать эмоции

Делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко 5-6 марта посещает Беларусь с официальным визитом. Состоялись встречи с Президентом, руководством белорусского парламента, заседание оргкомитета по подготовке и проведению VII Форума регионов Беларуси и России. В Минске прошла церемония передачи земли в капсуле с мест захоронения советских солдат подо Ржевом храму-памятнику в честь Всех Святых во время международной акции памяти "Во славу общей Победы!".

 
Теги: Минск
 
 
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