«Надеюсь, это по всему городу»: появилось видео, как в Минске убирают «Табакерку»

Источник материала: KYKY

Сегодня, 6 марта, в телеграм-чате «Минск: какие люди – такой и город» опубликовали два коротких ролика, на которых видно, как на улице Козлова при помощи подъемника демонтируют «Табакерку» (надеемся, внутри киоска никого нет). Видео, снятые в формате сториз, сопровождаются озорными подписями «Табакерка», давай до свидания!» и «Надеюсь, это по всему городу началось».

Табачный ларек на видео выше стоял в центре города, рядом с магазином «Океан». Это не первая такая точка продаж в пределах первого кольца: в последнее время «Табакерки» там появляются массово. Забавно, но раньше Мингорисполком категорически запрещал ставить компании «Энерго-Оил» бизнесмена Алексея Олексина свои киоски с сигаретами внутри городского ядра. Это правило успешно игнорируется.

Что стало причиной ликвидации табачного ларька – мы не знаем. Реакция ли это на петицию? Может, и так. Нам известен как минимум один случай, когда в прошлом году 188 минчан (ух!) через электронное обращение добились, чтобы власти убрали «Табакерку» по улице Кнорина. Люди настаивали, что она создает опасность как для водителей, так и для пешеходов – и чиновники отреагировали. Подробнее об этой истории мы писали здесь .