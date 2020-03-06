ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Невидимка эпохи #MeToo. Рецензия на фильм «Человек-невидимка»

06.03.2020 15:00 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Невидимка эпохи #MeToo. Рецензия на фильм «Человек-невидимка»
Кадр из фильма

В 1930-е годы компания Universal Pictures поймала удачу за хвост, выпустив несколько фильмов ужасов: «Дракулу» с Белой Лугоши, «Франкенштейна» и «Мумию» с неподражаемым Борисом Карлоффом. Эти и другие фильмы выходили до 1950-х, они получили множество продолжений, превратившись в заметное явление жанрового кино: серию «Монстры Universal». Уже в наше время эти картины переснимали, запуская новые франшизы (например, «Мумия» 1990-х), а в 2010-е компания задумала осовременить всю серию своих «монстров», сняв ремейки ставших классическими фильмов. Планировался и перезапуск «Человека-невидимки», экранизации фантастического романа Герберта Уэллса.

Невидимка эпохи #MeToo. Рецензия на фильм «Человек-невидимка» Прогнозы Ленина и Герберта Уэллса на XX век: что сбылось?

В серии «монстров» Человек-невидимка» вышел в 1933 году, он оказался успешным и получил несколько продолжений — например, «Возвращение человека-невидимки» и «Девушка-невидимка». В принципе, сам роман экранизировали не раз, даже в СССР в 1984 году отдали дань этому сюжету, но в Universal планировали переделку именно фильма начала 1930-х. Впрочем, вся эта затея так и не была воплощена в жизнь: после масштабного провала «Мумии» в 2017 году (фильм разгромили критики, а сборы позволили лишь окупить бюджет) говорить о каких-либо «вселенных» было неловко. Но любопытно, что отмена перезапуска «Монстров Universal» не привела к отмене новой версии «Человека-невидимки», хотя изначальная идея, попавшая в тот фильм из романа Уэллса, претерпела серьезные изменения.

По сюжету «Человека-невидимки» Сесилия (Элизабет Мосс) замужем за гениальным и богатым ученым Эдрианом Гриффином (Оливер Джексон-Коэн), который занимается оптикой. Правда, живет она в золотой клетке: муж склонен к гиперопеке, он говорит, как ей нужно выглядеть и что носить, постоянно следит за ней и не дает никакой свободы. Однажды ночью Сесилии удается позвонить своей сестре Эмили (Харриет Дайер), отключить сигнализацию, выбраться из дома и сбежать. Она находит убежище у друга детства — полицейского детектива Джеймса (Элдис Ходж) — и надеется, что муж не сможет её найти. Но через две недели становится известно, что Эдриан умер.

Невидимка эпохи #MeToo. Рецензия на фильм «Человек-невидимка»
Кадр из фильма

Брат покойного Том (Майкл Дорман) объявляет не верящей в собственное счастье Сесилии, что ей завещана огромная сумма денег, но получать их она будет лишь в том случае, если у неё не будет проблем с законом или с психикой. Проблемы не заставляют себя ждать: за Сесилией словно бы следит кто-то невидимый, делающий её жизнь наполненной страхом и паранойей. Она уверена, что Эдриан жив и таким образом наказывает её за побег, но ей никто не верит: ни Джеймс, ни сестра.

Нынешний «Человек-невидимка» — это не фильм ужасов, как он позиционируется студией. Это тоже экранизация, но не Уэллса, а представлений о жертвах Вайнштейна, которые можно сделать на основе многочисленных публикаций. Главная героиня фильма — запуганная до смерти слабая женщина, которую против её воли удерживает рядом с собой насильник-мужчина. Общество не готово прийти женщине на помощь, оно ей не верит, поскольку одновременно придется поверить в нечто фантастическое, например, в то, что кто-то может стать невидимым. Поэтому насилие остается частным делом, скрытым за высоким забором и за многочисленными кодовыми замками, куда доступа нет ни у кого, кроме участников трагедии. И женщине-жертве прямым текстом предлагается взять дело своего спасения в свои же собственные руки и ножом и пистолетом добиться справедливости. А полиция потом закроет глаза на натуральное убийство, ведь это не убийство, а месть за годы унижений. К тому же в фильме есть четкое разделение гендерных и расовых ролей: насильник — это белый мужчина, жертва — женщина, а друг — чернокожий.

Невидимка эпохи #MeToo. Рецензия на фильм «Человек-невидимка»
Жертва режима или отца-тирана? Кем на самом деле был Павлик Морозов
Подробнее

В принципе, от оригинального романа в этой версии «Человека-невидимки» осталось лишь наличие персонажа, который способен становиться невидимым. В книге это был ученый по фамилии Гриффин, и обретенная им способность не давала того могущества, к которому он стремился. Наоборот, невидимость словно притягивала неприятности. Собственно, Уэллс писал именно об ответственности ученого за свои изобретения, об умении просчитывать риски, в общем, о том, что потом не раз получало развитие в реальной жизни.

Создатели нового фильма о подобном не думали, они отзывались на вызовы дня сегодняшнего, поэтому «Человек-невидимка» получился в каком-то смысле упрощенной версией сериала «Рассказ служанки», экранизации относительно старой (опубликована в 1985 году) антиутопии Маргарет Этвуд. Сериал вышел весной 2017 года, главную роль в нем сыграла всё та же Элизабет Мосс, а после разоблачений продюсера Харви Вайнштейна и актера Кевина Спейси эта книга и фильм на её основе стали одними из символов движения #MeToo и кампании за равноправие женщин. «Человек-невидимка» таким же манифестом вряд ли станет, хотя, возможно, какие-то награды получит за общую идею. Впрочем, кассовый успех у фильма уже есть: его сборы в семь раз превысили бюджет ($54 млн против $7 млн). К тому же уже намечен спин-офф, за основу для которого возьмут фильм «Девушка-невидимка». Выбирали, кажется, исключительно по названию.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кадр из фильма В 1930-е годы компания Universal Pictures поймала удачу за хвост, выпустив несколько фильмов ужасов:...
 
Новости дня
Новости разные
 
Позволяет измерять высокие температуры на расстоянии. Белорусские учёные разработали прибор, которому нет аналогов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика