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Суд вынес приговор по делу о жестоких убийствах стариков

06.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Суд вынес приговор по делу о жестоких убийствах стариков

6 марта суд Минской области завершил рассмотрение уголовного дела о жестоких убийствах пенсионеров в Слуцком и Копыльском районах.

На скамье подсудимых в остеклённой клетке («аквариуме») трое обвиняемых. Ещё один мужчина проходил по делу только за совершённую кражу, в отношении него мера пресечения в виде заключения под стражу не применялась.

Судья зачитал приговор. Обвиняемые выслушали его спокойно.

  • 29-летнего Виктора Скрундика суд приговорил к высшей мере наказания - расстрелу.
  • 25-летнего Виталия Мятежа суд приговорил к 22 годам колонии.
  • 33-летнему Валентину Бушнину вынесено наказание -18 лет заключения.
  • 36-летний Сергей Захарченя - 1 год исправительных работ с удержанием в доход государства 10 % заработков.

Захарченя признан виновным только в тайном похищении имуществе (краже), совершённой группой лиц. 

Мятеж признан виновным в краже группой лиц, применении опасного для жизни насилия, угрозе применения насилия с целью завладения имуществом, совершённом повторно группой лиц с причинением тяжкого телесного повреждения, умышленном уничтожении имущества общеопасным способом, повлекшим ущерб в крупной размере, умышленном особо жестоком убийстве заведомо престарелого группой лиц, сопряжённом с разбоем. Окончательное наказание по совокупности преступлений назначено путём частичного сложения назначенных наказаний - 22 года в исправительной колонии усиленного режима.

Бушнин признан виновным в причинении опасного насилия, угрозе применения такого насилия с целью завладением имущества с проникновением в жилище группой лиц, с причинением тяжкого телесного повреждения, в подстрекательстве в умышленному убийству заведомо престарелого с особой жестокостью. Окончательное наказание по совокупности преступлений - лишение свободы на срок 18 лет в отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Скрундик признан виновным в применении опасного для жизни насилия, угрозе применения насилия с целью разбоя, совершённом повторно группой лиц с причинением тяжкого телесного повреждения; угрозе и применении опасного для жизни насилия с целью завладения имуществом с проникновением в жилище; умышленном уничтожении имущества общеопасным способом, повлекшим ущерб в крупном размере. Он также признан виновным в покушении на убийство заведомо престарелого с особой жестокостью лицом, ранее совершившим убийство; убийстве группой лиц заведомо престарелого с особой жестокостью, разбоем и общеопасным способом. Путём поглощения менее строгого наказания более строгим Скрундику назначена исключительная мера наказания.

«Окончательно назначить Скрундику исключительную меру наказания, смертную казнь, расстрел», — сказал судья.

Государственное обвинение запросило Скрундику высшую меру наказания, Мятежу - 22 года усиленного режима, Бушнину - 18 лет лишения свободы. Захарчене прокурор запрашивал 1 год исправительных работ.

На последнем слове трое обвиняемых в особо-тяжких преступлениях просили прощения и смягчения наказания.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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6 марта суд Минской области завершил рассмотрение уголовного дела о жестоких убийствах пенсионеров в Слуцком и Копыльском районах. 
 
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