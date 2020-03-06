Летчики учатся управлять лучшими истребителями белорусской авиации Су-30СМ

Источник материала: Tut.by

Белорусские пилоты начали осваивать на практике поставленные в конце прошлого года тяжелые истребители Су-30СМ. Уникальное видео полетов опубликовало ВоенТВ.

Теоретическое обучение управлению истребителями летчики ВВС Беларуси прошли ранее в Липецке. На аэродроме Барановичи пилоты будут последовательно отрабатывать взлет-посадку, фигуры пилотажа, воздушный бой и удары по наземным целям в различных метеоусловиях.

Модернизированные самолеты поколения «4+» Су-30 СМ поставляются в Беларусь из России, всего запланирована передача 12 машин — из них сформируют эскадрилью, которая станет основой белорусских ВВС. Это одни из самых мощных и современных истребителей в регионе — из наших соседей только Россия обладает более совершенными машинами.