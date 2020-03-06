За первые два месяца года население купило на внутреннем рынке на 172,8 млн долларов больше, чем продало. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка.
Как отмечает Нацбанк, за январь-февраль население купило (наличной и безналичной) иностранной валюты на 1,66 млрд долларов, продало 1,49 млрд долларов. Отдельно в феврале покупка составила 875,8 млн долларов, продажа – 747,8 млн долларов.
Соответственно, в феврале спрос населения на иностранную валюту превысил предложение на 128 млн долларов. В январе, напомним, население купило иностранной валюты больше, чем продало, на 44,8 млн долларов.
Таким образом, чистая покупка иностранной валюты со стороны физлиц в феврале по сравнению с январем выросла почти в 2,9 раза.
Курс доллара США в Беларуси растет, что может приводить к усилению девальвационных ожиданий в обществе. Так, за январь-февраль курс доллара вырос на 6,2% до 2,24 рубля.