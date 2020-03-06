Источник материала: Новости Волковыска

За первые два месяца года население купило на внутреннем рынке на 172,8 млн долларов больше, чем продало. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка.

Как отмечает Нацбанк, за январь-февраль население купило (наличной и безналичной) иностранной валюты на 1,66 млрд долларов, продало 1,49 млрд долларов. Отдельно в феврале покупка составила 875,8 млн долларов, продажа – 747,8 млн долларов.

Соответственно, в феврале спрос населения на иностранную валюту превысил предложение на 128 млн долларов. В январе, напомним, население купило иностранной валюты больше, чем продало, на 44,8 млн долларов.

Таким образом, чистая покупка иностранной валюты со стороны физлиц в феврале по сравнению с январем выросла почти в 2,9 раза.

Курс доллара США в Беларуси растет, что может приводить к усилению девальвационных ожиданий в обществе. Так, за январь-февраль курс доллара вырос на 6,2% до 2,24 рубля.