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То, что можно сделать своими руками, незачем покупать в магазине,  считает осиповчанка Нина Лановенко

06.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Под цветочным абажуром

Что в доме создает уют? Удобная мебель, красивые шторы, ухоженные растения, картины… А еще мягкий струящийся свет.

Увидев у невестки симпатичный торшер ручной работы, Нина Владимировна заинтересовалась ноу-хау. Изучила публикации интернета на данную тему, просмотрела мастер-класс и решила попробовать самостоятельно сделать подобный. Получилось замечательно!

Желая внести в ин- терьер своего дома нотку креативности, стала экспериментировать: так и появилось несколько небольших ночников, бра. Абажуры мастерица изготавливает в виде пышных роз. Делает их из изолона, который предлагают строительные магазины, — по одному лепестку, придавая нужную форму с по-   мощью строительного фена. Муж помогает с электрической частью, ведь в каждое цветоложе нужно вставить патрон с лампочкой, через стебель пропустить шнур с вилкой, чтобы декоративное изделие превратилось в осветительный прибор. В зависимости от того, где планируется использовать светильник, делается выбор между лампами накаливания и светодиодными.

Изделия Нины Владимировны оценили все родные: яркие нарядные осветительные приборы они охотно используют в интерьере своих жилищ.

«Руки не для скуки» — это о нашей героине. Например, вязанием сейчас мало кто занимается: в магазинах свитеров и жакетов хоть отбавляй. А Нина Лановенко заботливо вяжет себе, мужу, внукам теплые кардиганы, туники и джемперы. Причем самыми разными способами. Например, единым полотном, без швов. А еще рукодельница вышивает. И не просто цветочные узоры, а иконы, работа над которыми требует большой ответственности и соблюдения определенных канонов. Делает и свадебные рушники, которые играют важную роль в жизни будущей семьи.

И, что бы Нина Владимировна ни делала, ко всему она подходит с любовью. Когда по утрам приходилось бежать на ОЗАА, где трудилась много лет, времени на хобби не оставалось, а с выходом на заслуженный отдых отдыха как такового не прибавилось, но появилась возможность заниматься любимым делом. И рукодельница стала осваивать различные художественные техники. А всё для того, чтобы сделать жизнь близких более комфортной. Ее родственникам не надо думать, чем порадовать друзей на праздник: знают, что подарок, изготовленный руками родного человека, получится необычным, красивым и порадует любого.

То, что можно сделать своими руками, незачем покупать в магазине,  считает осиповчанка Нина Лановенко

Инна Заскевич.

i.zaskevich@gzt-akray.by

 
 
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Под цветочным абажуром Что в доме создает уют? Удобная мебель, красивые шторы, ухоженные растения, картины… А еще мягкий струящийся свет. Увидев у невестки...
 
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