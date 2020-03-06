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Catering Stolitsa – кейтеринг на все случаи жизни
06.03.2020 15:55 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Что включают услуги кейтеринга
Мы проводим комплексное обслуживание различных мероприятий и оказываем следующие услуги:
Неважно, где вы находитесь, мы организуем торжество в любом городе Беларуси. Вы можете выбрать уютное кафе, шикарный ресторан или аутентичную агроусадьбу в национальном стиле. Также предлагаем собственные банкетные залы «Бавария».
В разработке блюд принимают участие первоклассные повара, которые обязательно порадуют вас превосходным вкусом и изысканным оформлением блюд. Наши специалисты приготовят угощения точно в срок из свежих, качественных и натуральных продуктов.
Чтобы праздник прошел безупречно, а вы не тратили свое время на подготовку, наши сотрудники подберут нужную посуду и оформят столы в тон мероприятия. Вы можете не волноваться, сервировка будет стильной, аккуратной и оригинальной.
Для успеха мероприятия важен профессионализм обслуживающего персонала. Ваше торжество будут обслуживать опытные, внимательные и вежливые официанты. А за качество и подачу блюд будет отвечать специальный менеджер.
Мы бережно относимся к месту работы. Уберем столы, наведем порядок, а вам оставим яркие эмоции и приятное послевкусие.
С какими мероприятиями мы работаем
Организуем торжество на любое количество гостей:
Предлагаем и корпоративное питание для ваших сотрудников. Горячие завтраки,
Все нюансы по организации и оформлению мероприятий оговариваются с клиентами заранее.
Аренда банкетных залов
Если вы еще не определись с местом проведения торжества, предлагаем аренду наших банкетных залов «Бавария». Это комфортные помещения в лаконичном баварском стиле, что позволяет оформить зал в соответствии с концепцией вашего торжества.
Большой банкетный зал вмещает до 90 человек и отлично подходит для проведения пышного фуршета или свадьбы. Малый зал рассчитан на 20 человек и может стать вариантом для корпоратива или уютного семейного торжества.
В ресторане «Бавария» предусмотрена просторная зона для танцев. Здесь хватит места и отдыхающим, и артистам, музыкантам.
Выбор меню
Заказчикам доступно несколько вариантов уже составленных меню на любой бюджет и количество гостей. Наш шеф-повар также разработает для вас индивидуальное меню, учтет вкусовые предпочтения каждого гостя.
В приготовлении блюд мы ориентируемся на кулинарные тренды в сфере кейтеринга. Используем свежие, натуральные и сертифицированные продукты. Не экономим на закупках и предлагаем клиентам только лучшее:
География работы
Мы организуем свадебное торжество или корпоратив в любом уголке Беларуси.
Корпоративное питание доступно только для компаний и предприятий в Минске и Минском районе. Доставка в пределах МКАД – бесплатная услуга.
Почему выбирают нас
Сотрудники Catering Stolitsa – это первоклассный шеф-повар и квалифицированные повара, опытные официанты и компетентные менеджеры.
Каждый этап работы контролирует специальный менеджер, который следит за тем, чтобы все прошло профессионально и с заботой о каждом госте.
Учитываем пожелания клиентов. Составляем персональное меню, внимательно подходим к сервировке столов и оформлению зала.
Учитываем бюджет заказчика и концепцию мероприятия. У нас всегда в запасе меню для любого клиента.
Условия заказа
Заказывая банкетное обслуживание (
После обсуждения и согласования мероприятия, мы заключаем с вами официальный договор на кейтеринговое обслуживание или бронирование банкетного зала.
После заключения договора вам необходимо внести аванс.
Если вы заказываете корпоративное питание, укажите дату доставки и количество блюд. Меню согласовывается заранее. Заявки принимаются с сегодня на завтра. Вы также можете продегустировать предложенные блюда, доверить составление обедов нашим специалистам.
Как заказать
Заполните форму обратной связи на сайте. Не забудьте указать дату и количество гостей. Или позвоните по указанному телефону +375 (29) 104-34-04, закажите обратный звонок.
Оплата услуг производится наличными и банковской картой.
Catering Stolitsa сделает ваш праздник не забываемым!
*на правах рекламы.
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Кейтеринг – это не просто выездное ресторанное обслуживание, а целая философия, которой придерживается Catering Stolitsa.
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