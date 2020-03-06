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Catering Stolitsa – кейтеринг на все случаи жизни

06.03.2020 15:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Catering Stolitsa – кейтеринг на все случаи жизни
Фото из открытых источников

Кейтеринг – это не просто выездное ресторанное обслуживание, а целая философия, которой придерживается Catering Stolitsa. Наша работа строится на трех главных составляющих:

  1. Первоклассное обслуживание. К организации любого мероприятия подходим профессионально.
  2. Внимание к деталям. Выполняем любые пожелания клиентов: от разработки меню до оригинальной сервировки столов.
  3. Разнообразие вкусов. Предлагаем различные варианты меню и обязательно учитываем вкусовые предпочтения клиентов и их гостей. Наш шеф-повар готов разработать персональные блюда, которые станут изюминкой праздничного стола.

Что включают услуги кейтеринга

Мы проводим комплексное обслуживание различных мероприятий и оказываем следующие услуги:

  • Помогаем в поиске банкетного зала

Неважно, где вы находитесь, мы организуем торжество в любом городе Беларуси. Вы можете выбрать уютное кафе, шикарный ресторан или аутентичную агроусадьбу в национальном стиле. Также предлагаем собственные банкетные залы «Бавария».

  • Разрабатываем меню и готовим блюда на любое количество человек

В разработке блюд принимают участие первоклассные повара, которые обязательно порадуют вас превосходным вкусом и изысканным оформлением блюд. Наши специалисты приготовят угощения точно в срок из свежих, качественных и натуральных продуктов.

  • Подберем посуду под стилистику Вашего мероприятия

Чтобы праздник прошел безупречно, а вы не тратили свое время на подготовку, наши сотрудники подберут нужную посуду и оформят столы в тон мероприятия. Вы можете не волноваться, сервировка будет стильной, аккуратной и оригинальной.

  • Обслуживаем гостей на протяжении всего торжества

Для успеха мероприятия важен профессионализм обслуживающего персонала. Ваше торжество будут обслуживать опытные, внимательные и вежливые официанты. А за качество и подачу блюд будет отвечать специальный менеджер.

  • Оставим после себя чистоту и порядок

Мы бережно относимся к месту работы. Уберем столы, наведем порядок, а вам оставим яркие эмоции и приятное послевкусие.

С какими мероприятиями мы работаем

Организуем торжество на любое количество гостей:

  • Свадьба.
  • День рождения или юбилей.
  • Выпускной вечер для школьников и студентов.
  • Корпоративное мероприятие (кейтеринг на корпоратив), профессиональный праздник.
  • Новогодний банкет.
  • Фуршет.
  • Кофе-пауза и шведский стол для конференций, форумов, совещаний.
  • Барбекю на природе.

Предлагаем и корпоративное питание для ваших сотрудников. Горячие завтраки, обеды в офис, ужины доставляем прямо в офис. Готовим для предприятий, учреждений и офисных работников. Соблюдаем пожелания заказчика и оперативно доставляем вкусные свежие обеды в любую точку Минска.

Все нюансы по организации и оформлению мероприятий оговариваются с клиентами заранее.

Catering Stolitsa – кейтеринг на все случаи жизни
Фото: Фото из открытых источников

Аренда банкетных залов

Если вы еще не определись с местом проведения торжества, предлагаем аренду наших банкетных залов «Бавария». Это комфортные помещения в лаконичном баварском стиле, что позволяет оформить зал в соответствии с концепцией вашего торжества.

Большой банкетный зал вмещает до 90 человек и отлично подходит для проведения пышного фуршета или свадьбы. Малый зал рассчитан на 20 человек и может стать вариантом для корпоратива или уютного семейного торжества.

В ресторане «Бавария» предусмотрена просторная зона для танцев. Здесь хватит места и отдыхающим, и артистам, музыкантам.

Catering Stolitsa – кейтеринг на все случаи жизни
Фото: Фото из открытых источников

Выбор меню

Заказчикам доступно несколько вариантов уже составленных меню на любой бюджет и количество гостей. Наш шеф-повар также разработает для вас индивидуальное меню, учтет вкусовые предпочтения каждого гостя.

В приготовлении блюд мы ориентируемся на кулинарные тренды в сфере кейтеринга. Используем свежие, натуральные и сертифицированные продукты. Не экономим на закупках и предлагаем клиентам только лучшее:

  • Горячие блюда. Искусно приготовим мясо, рыбу и супы.
  • Холодные закуски. Это могут быть канапе, нарезки, бутерброды, рулетики, брускетта.
  • Салаты из свежих и маринованных овощей, грибов, мяса и морепродуктов.
  • Разнообразные гарниры из овощей, круп и пасты с ароматными специями, соусами и заправками.
  • Десерты из фруктов, мороженого, бисквиты, чизкейты и разные виды сладостей.
Catering Stolitsa – кейтеринг на все случаи жизни
 
Catering Stolitsa – кейтеринг на все случаи жизни
 
Catering Stolitsa – кейтеринг на все случаи жизни
 
Catering Stolitsa – кейтеринг на все случаи жизни
Фото: Фото из открытых источников

География работы

Мы организуем свадебное торжество или корпоратив в любом уголке Беларуси.

Корпоративное питание доступно только для компаний и предприятий в Минске и Минском районе. Доставка в пределах МКАД – бесплатная услуга.

Почему выбирают нас

  • Высокий уровень обслуживания

Сотрудники Catering Stolitsa – это первоклассный шеф-повар и квалифицированные повара, опытные официанты и компетентные менеджеры.

Каждый этап работы контролирует специальный менеджер, который следит за тем, чтобы все прошло профессионально и с заботой о каждом госте.

  • Индивидуальный подход

Учитываем пожелания клиентов. Составляем персональное меню, внимательно подходим к сервировке столов и оформлению зала.

  • Праздник на любой бюджет

Учитываем бюджет заказчика и концепцию мероприятия. У нас всегда в запасе меню для любого клиента.

Условия заказа

Заказывая банкетное обслуживание (выездной банкет), обязательно укажите дату, количество человек. Менеджер Catering Stolitsa согласует все нюансы по проведению мероприятия, учтет пожелания и ответит на интересующие  вопросы.

После обсуждения и согласования мероприятия, мы заключаем с вами официальный договор на кейтеринговое обслуживание или бронирование банкетного зала.

После заключения договора вам необходимо внести аванс.

Если вы заказываете корпоративное питание, укажите дату доставки и количество блюд. Меню согласовывается заранее. Заявки принимаются с сегодня на завтра. Вы также можете продегустировать предложенные блюда, доверить составление обедов нашим специалистам.

Как заказать

Заполните форму обратной связи на сайте. Не забудьте указать дату и количество гостей. Или позвоните по указанному телефону +375 (29) 104-34-04, закажите обратный звонок.

Оплата услуг производится наличными и банковской картой.

Catering Stolitsa сделает ваш праздник не забываемым!

*на правах рекламы.

 
Теги: Минск
 
 
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Кейтеринг – это не просто выездное ресторанное обслуживание, а целая философия, которой придерживается Catering Stolitsa.
 
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