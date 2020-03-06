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Ученые рассказали, сколько оливкового масла в день пойдет на пользу сердцу
Источник материала: Tut.by
Если заменить всего лишь пять граммов маргарина, сливочного масла или майонеза на такое же количество оливкового масла, это снизит риск ишемической болезни сердца на 7%, пишет
Люди, которые употребляли чуть больше оливкового масла (7 г или пол столовой ложки) в день, имели на 15% меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 21% меньший риск развития ишемической болезни сердца.
«Важна замена, а не просто добавление оливкового масла, — уточнил автор исследования, доктор Фрэнк Ху из школы общественного здравоохранения Гарвардского университета. — Если заменить „нездоровые“ жиры оливковым маслом, это улучшит показатели холестерина, уменьшит воспаление и положительно скажется на здоровье сердца. Мы говорим о маленьких изменениях в питании: попробуйте, например, заправить салат вместо майонеза оливковым маслом».
Это исследование подкрепляет выводы
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Если заменить всего лишь пять граммов маргарина, сливочного масла или майонеза на такое же количество оливкового масла, это снизит риск ишемической болезни сердца...
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