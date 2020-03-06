Ученые рассказали, сколько оливкового масла в день пойдет на пользу сердцу

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Если заменить всего лишь пять граммов маргарина, сливочного масла или майонеза на такое же количество оливкового масла, это снизит риск ишемической болезни сердца на 7%, пишет CNN . Предварительное исследование представили на сессии Американской кардиологической ассоциации.



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Люди, которые употребляли чуть больше оливкового масла (7 г или пол столовой ложки) в день, имели на 15% меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 21% меньший риск развития ишемической болезни сердца.

«Важна замена, а не просто добавление оливкового масла, — уточнил автор исследования, доктор Фрэнк Ху из школы общественного здравоохранения Гарвардского университета. — Если заменить „нездоровые“ жиры оливковым маслом, это улучшит показатели холестерина, уменьшит воспаление и положительно скажется на здоровье сердца. Мы говорим о маленьких изменениях в питании: попробуйте, например, заправить салат вместо майонеза оливковым маслом».

Это исследование подкрепляет выводы работы 2013 года , где участвовали 7 тысяч человек. Те, кто соблюдал средиземноморскую диету и употреблял оливковое масло в течение 5 лет, имели на 30% более низкий риск сердечного приступа или инсульта. У них оказалась лучше память и было меньше проблем с лишним весом (что обнадеживает, потому что высокую калорийность оливкового масла — 120 ккал в столовой ложке — тоже стоит учитывать).