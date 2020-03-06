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Виктория Азаренко снялась с теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

06.03.2020 15:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Виктория Азаренко снялась с теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Фото из открытых источников

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко объявила о том, что попустит крупный турнир в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом около $8,76 млн, который пройдет с 11 по 22 марта. Об этом сообщили организаторы соревнований.

Виктория Азаренко снялась с теннисного турнира в Индиан-Уэллсе Азаренко возвращается на корт спустя полугодичного перерыва в выступлениях

Позже спортсменка на своей странице в социальной сети Instagram подтвердила данную информацию, отметив, что пока не готова соревноваться на таком высоком уровне и ей требуется больше тренироваться, нужно время для подготовки.

Отметим, что Виктория Азаренко дважды выигрывала эти соревнования – в 2012 и 2016 годах. В прошлом сезоне белоруска дошла до второго круга, где уступила американке Серене Уильямс.

Напомним, 4 марта Виктория Азаренко провела первый матч за полгода из-за перерыва, связанного с судебным спором за право опеки над ребенком. В поединке против словенки Тамары Зиданшек в Монтеррее белоруска проиграла в двух сетах – 2:6, 2:6.

 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не сыграет на крупном турнире в США с призовым фондом около $8,76 млн.
 
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