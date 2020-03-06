Виктория Азаренко снялась с теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко объявила о том, что попустит крупный турнир в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом около $8,76 млн, который пройдет с 11 по 22 марта. Об этом сообщили организаторы соревнований.

Позже спортсменка на своей странице в социальной сети Instagram подтвердила данную информацию, отметив, что пока не готова соревноваться на таком высоком уровне и ей требуется больше тренироваться, нужно время для подготовки.

Отметим, что Виктория Азаренко дважды выигрывала эти соревнования – в 2012 и 2016 годах. В прошлом сезоне белоруска дошла до второго круга, где уступила американке Серене Уильямс.

Напомним, 4 марта Виктория Азаренко провела первый матч за полгода из-за перерыва, связанного с судебным спором за право опеки над ребенком. В поединке против словенки Тамары Зиданшек в Монтеррее белоруска проиграла в двух сетах – 2:6, 2:6.