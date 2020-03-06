Белорусы скупают валюту: за февраль чистая покупка превысила $120 млн

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: sputnik.by

Население Беларуси в январе-феврале 2020 года купило на чистой основе $172,8 млн против чистой продажи на $61,7 млн в январе-феврале 2019 года.

При этом чистый спрос на инвалюту со стороны физлиц формируется в сегменте безналичных операций, на наличном рынке сохраняется чистая продажа валюты со стороны населения. Так, чистая продажа наличной валюты в январе-феврале текущего года составила $69,6 млн, чистый спрос при безналичных операциях составил $242,4 млн.

Как сообщалось, по итогам 2019 года чистая продажа инвалюты со стороны населения составила $597,7 млн.

Что это значит?