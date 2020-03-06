В вашу честь, милые женщины! В преддверии 8 Марта в райисполкоме чествовали лучших тружениц, активных общественниц, любимых жен и матерей (Будет дополнено)

Источник материала: Вороновская газета





— Спасибо вам за жизнелюбие, теплоту, искренность и терпение, милые женщины! — поприветствовал участниц торжественного приема заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович. — Пусть в вашей жизни весна продолжается, как можно дольше. Пускай вас окружают тепло и забота близких, понимание и уважение коллег.













К искренним поздравлениям представительниц прекрасного пола присоединились председатель райсовета депутатов Елена Ганевич и председатель районной организации Белорусского союза женщин Елена Ястремская.











На торжественный прием приглашены женщины разных профессий. И при этом всех объединяет желание развиваться, покорять новые вершины, быть обаятельными, женственными, любящими женами и матерями. Жизнь каждой из них достойна внимания.











В юбилейный год Великой Победы с особо значима история мужественной женщины, не растерявшей свою доброту, теплоту и любовь, — Нины Даниловны Демьянченковой из Погородно. Она родилась в многодетной семье в деревне Большое Бабино Оршанского района Витебской области. Когда началась война, отец ушел на фронт, старший брат партизанить. Остальных членов большой семьи отправили в Германию в концлагерь. Чудом им удалось спастись от смерти. В мае 1945 года американские солдаты освободили пленных. Маме Нины предлагали уехать в Америку и начать там новую жизнь. Но она была истинным советским человеком и мысли об измене Родине даже не допускала. Вскоре вся семья вернулась на малую родину. В1953 году Нина Даниловна поступила в Оршанское медучилище, позже по распределению приехала в Радунь. В здравоохранении она трудилась более 40 лет. Вышла замуж, родила двоих детей. Сейчас не чает души в своих внуках.















Слова признательности выразили Юлии Юльяновне Верешко, заместителю главного бухгалтера КСУП «Элит-Агро Больтиники». Замечательная женщина, деятельный, энергичный, полный инициатив, обаятельный и располагающий к себе человек. С большим уважением ведущие представили замечательную женщину Ядвигу Витольдовну Майсей, оператора машинного доения КСУП «Мисевичи». Свой трудовой путь она начала с 16 лет и более 44 лет проработала оператором машинного доение в сельском хозяйстве. У трудолюбивой, добросовестной и очень милой Ядвиги Витольдовны пятеро деток. Она — заботливая жена, мать и бабушка, примерная хозяйка. Только с улыбкой встречает покупателей Нина Ивановна Карпович, продавец магазина «Родны кут» Вороновского филиала облпотребобщества. За время работы в системе потребительской кооперации она зарекомендовала себя дисциплинированным, трудолюбивым работником. Приятно было видеть в числе приглашенных и наша коллегу — редактора отдела общественно-политической жизни редакции газеты «Воранаўская газета» Ольгу Чеславовну Воробьеву. В 2019 году она заняла второе место в номинации «Лучший автор» республиканского конкурса МЧС, не раз была отмечена наградами за профессионализм и в других конкурсах. Ольга Чеславовна реализовалась не только в профессии. Она — хранительница семейного очага, любящая жена и ласковая мама для дочери и сына.



















Акушер Погородненской АВОП Вороновской ЦРБ Данута Ивановна Криворучко свой трудовой путь начала в 1984 году. Грамотный специалист, отличный организатор, любимая жена, мама и бабушка к любому делу подходит творчески. Пациенты любят ее за душевную теплоту и внимательность.

Методист Вороновского районного учебно-методического кабинета Регина Ивановна Франскевич — человек, увлеченный своей работой. В университете и магистратуре занималась изучением истории культуры Вороновского района, а в минувшем году со своими наработками участвовала в Международном конкурсе историков Беларуси. Ее работы опубликованы в сборниках научно-исследовательских работ. Дом Регины Ивановны — полная чаша, любимый муж и двое прекрасных сыновей.















Прекрасная женщина — Наталья Юрьевна Сухоцкая, учитель по классу фортепиано Вороновской детской школы искусств. Трудовую деятельность Наталья Юрьевна начала в 1998 году и проявила себя как квалифицированный специалист. Ее ученики постоянно принимают участие в республиканских, областных, региональных конкурсах и фестивалях. У Натальи Юрьевны творческая дружная и сплоченная семья, для своих деток она — пример для подражания. Всегда с молодежью Ирина Гендриховна Андрушкевич, главный бухгалтер Вороновского районного комитета БРСМ. Должное внимание она уделяет патриотическому воспитанию детей, активно участвует в реализации молодежных проектов. Слова благодарности и признательность за добросовестный труд и профессионализм заслуживает и Людмила Ивановна Осмоловская, индивидуальный предприниматель по оказанию парикмахерских услуг. С детства она мечтала сделать всех женщин красивыми. И благодаря своей инициативности и целеустремленности ее мечта сбылась. Людмила Ивановна — опытный и креативный специалист.

В этот день женщин согревали не только весенние лучи солнца, теплые слова, но и музыкальные поздравления. Праздничный концерт в районном центре культуры и народного творчества собрал немало представительниц прекрасного пола.







Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.