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Александр Лукашенко пока не подтвердил свое участие в празднованиях Дня Победы в Москве

06.03.2020 16:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Около 10 млн гостей и участников ожидается на мероприятиях, которые пройдут 9 Мая в Москве. Центром празднования станет Красная площадь, где состоится Парад Победы.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, он продлится полтора часа и будет более масштабным, чем предыдущие. Впервые задействуют новейшие образцы зенитных ракетных систем и комплексов войсковой ПВО, береговых ракетных комплексов, автомобилей дистанционного минирования, танков и боевых машин пехоты.

Главными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны из всех субъектов Российской Федерации. Также на парад приглашены первые лица государств и зарубежные делегации.  

ТАСС опубликовало список тех, кто подтвердил, что планирует участие в праздничных мероприятиях. Александра Лукашенко в нем нет.

Кто подтвердил?

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
президент Азербайджана Ильхам Алиев
премьер-министр Армении Никол Пашинян
президент Болгарии Румен Радев
президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг 
премьер-министр Индии Нарендра Моди
президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
президент Кипра Никос Анастасиадис
президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
председатель КНР Си Цзиньпин
президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Великий герцог Люксембургский Анри
президент Молдавии Игорь Додон
президент Монголии Халтмаагийн Баттулга
президент Палестины Махмуд Аббас 
президент Сербии Александар Вучич
президент Таджикистана Эмомали Рахмон
президент Франции Эмманюэль Макрон
президент Чехии Милош Земан
глава МИД Венгрии Петер Сийярто
 
 
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Около 10 млн гостей и участников ожидается на мероприятиях, которые пройдут 9 Мая в Москве. Центром празднования станет Красная площадь, где состоится Парад Победы.
 
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