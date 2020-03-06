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Так дешевле. В Минске запустили сервис по сравнению цен в магазинах

06.03.2020 16:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

В сервисе представлены десятки тысяч товаров. Можно сравнить стоимость конкретного продукта в разных сетях или изучить всю категорию. Пока разработчики оцифровали ассортимент четырех крупных ритейлеров – «Евроопт», «Гиппо», «Корона» и «Green». Вскоре в InfoPrice появятся и другие торговые сети.

«Результаты мониторинга оказались неожиданными. Изначально планировалось, что сервис позволит экономить до четверти бюджета, но сейчас мы видим, что цены на некоторые товары в разных сетях отличаются почти вдвое. Сейчас все это можно отслеживать оперативно, чтобы понимать, куда выгодно идти за фруктами, а где лучше прикупить кофе. Это позволит рациональнее подходить к повседневным покупкам», – признается руководитель проекта InfoPrice Роман Андрухов.

Товары в сервисе можно найти через каталог или с помощью поиска по названию или шрих-коду. Все они отсортированы по товарным группам. Помимо цены, система подсказывает место и день мониторинга.

Вскоре в сервисе появится продуктовая корзина. В частности, предложат выбрать разные товары и сравнить общие чеки в разных сетях. Еще одной «фишкой» станет встроенный в приложение «умный» сканер. Можно будет поднести смартфон к товару и сопоставить цены на него в других сетях.

Пока что можно сравнивать цены только в магазинах Минска. Хотя данные актуальны и вне столицы: торговые сети, как правило, верны единым ценам по всей стране. В будущем сервис может охватить и регионы – прежде всего, областные центры.

Товары отслеживают ежедневно – этим занимается отдельная команда. «Тайные покупатели» используют специальные устройства, которые автоматически считывают штрихкоды и обновляют базу данных. После этого остается лишь внести стоимость товара. Ноу-хау позволяет считывать в разы больше товаров, чем «по старинке».

Разработчики InfoPrice занимают независимую позицию по отношению к ритейлерам. Так что товары в магазинах отслеживают одинаково скрупулезно. С некоторыми сетями есть предварительные договоренности по предоставлению цен – так они смогут контролировать актуальность сведений в сервисе. Однако во время мониторинга цены все равно перепроверяют.

«Схожие проекты реализованы в США, Канаде, России и странах Европы. Но наш сервис получился во многом уникальным – это касается и функционала, и качества мониторинга. Мы изначально решили собирать данные самостоятельно, чтобы не зависеть от торговых сетей или покупателей. Для нас важно, чтобы цены всегда были актуальными», – заверяет Роман Андрухов.

Проект поможет не только покупателям – в нем заинтересованы ритейлеры, поставщики и производители. Теперь они могут оперативно получать информацию по другим сетям и вовремя реагировать – устанавливать рыночные цены.

Сервисом можно пользоваться прямо в браузере на смартфоне или компьютере. На днях также станет доступно мобильное приложение в Google Play.

*партнерский материал

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Теги: Новости, Минск
 
 
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В Минске заработал бесплатный сервис InfoPrice по сравнению цен на товары в магазинах разных сетей. Он позволяет в режиме реального времени отслеживать, где и какие...
 
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