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Отказались слушать и запели. Максим Галкин пытался объяснить детям, что такое фауна

06.03.2020 16:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Российский шоумен Максим Галкин решил объяснить детям, что такое флора и фауна. Лиза и Гарри ответили на это пением

Всё началось с невинного вопроса о том, что такое «флора». Артист объяснил, что это мир растений, а затем хотел рассказать о фауне, когда Гарри заявил, что мир животных – «животинка». Галкин попытался переубедить детей, но те попросту запели. 

Отказались слушать и запели. Максим Галкин пытался объяснить детям, что такое фауна
Фото: instagram.com/maxgalkinru 

Поклонники семьи с улыбкой восприняли детский каприз и заметили, что их дети тоже мастера придумывать необычные названия. 

Кстати, ранее шоумен показал, как Гарри и Лиза отдыхают дома после поездки в горы.

Посмотреть на тёплое фото можно здесь

Люди в материале: Максим Галкин, Гарри Галкин, Елизавета Галкина

 
 
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Новости России. Российский шоумен Максим Галкин решил объяснить детям, что такое флора и фауна. Лиза и Гарри ответили на это пением.  Всё началось с невинного...
 
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