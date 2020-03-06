Отказались слушать и запели. Максим Галкин пытался объяснить детям, что такое фауна

Источник материала: СТВ

Новости России. Российский шоумен Максим Галкин решил объяснить детям, что такое флора и фауна. Лиза и Гарри ответили на это пением .

Всё началось с невинного вопроса о том, что такое «флора». Артист объяснил, что это мир растений, а затем хотел рассказать о фауне, когда Гарри заявил, что мир животных – «животинка». Галкин попытался переубедить детей, но те попросту запели.



Фото: instagram.com/maxgalkinru

Поклонники семьи с улыбкой восприняли детский каприз и заметили, что их дети тоже мастера придумывать необычные названия.

Кстати, ранее шоумен показал, как Гарри и Лиза отдыхают дома после поездки в горы.