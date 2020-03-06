|
Иван Носкевич: «Предлагаем внести ответственность за незаконный оборот реквизитов платёжных карт»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские банки предупреждают о новой волне телефонных звонков от мошенников. Есть информация, что в настоящее время идет массовый обзвон клиентов под видом сотрудников финансовых структур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как правило, интересуются личным номером паспорта, номером карточки, мобильными кодами.
При подозрительных звонках специалисты советуют прекратить разговор и перезвонить самостоятельно по официальному номеру телефона банка. И ни в коем случае не сообщать важные реквизиты. Сотрудники финучреждений владеют всей необходимой информацией и не запрашивают персональные данные клиентов.
На эту проблему обратил внимание и председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич. В интервью программе «Неделя» он заявил о необходимости ужесточить ответственность за куплю-продажу данных платежных карт.
Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Кроме того, мы предлагаем внести ответственность за незаконный оборот реквизитов платежных карт. Не секрет, что в интернете существует рынок таких реквизитов. Полагаем, что в статью 222 нужно внести изменения, дополнив ее ответственностью за незаконный оборот реквизитов.
Итак, полную версию интервью смотрите в программе «Неделя». Она выйдет в эфир в воскресенье, 8 марта, в 19.30. Специально для нашего телеканала Иван Носкевич раскрыл интересные детали по нескольким резонансным делам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусские банки предупреждают о новой волне телефонных звонков от мошенников. Есть информация, что в настоящее время идет массовый обзвон...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)