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Болливудский «Оскар» решили отменить из-за коронавируса
Источник материала: Tut.by
Церемонию вручения премии международной академии кино Индии, которую еще называют Болливудским «Оскаром», отменили из-за коронавируса. Об этом
Церемония должна была пройти в конце марта в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии. Однако премию решили перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса. Новую дату обещают объявить позже.
Недавно также стало известно, что премьеру фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
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Церемонию вручения премии международной академии кино Индии, которую еще называют Болливудским «Оскаром», отменили из-за коронавируса. Об этом пишет The Independent.
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