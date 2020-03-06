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Болливудский «Оскар» решили отменить из-за коронавируса

06.03.2020 16:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Церемонию вручения премии международной академии кино Индии, которую еще называют Болливудским «Оскаром», отменили из-за коронавируса. Об этом пишет The Independent.


Фото: pixabay.com

Церемония должна была пройти в конце марта в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии. Однако премию решили перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса. Новую дату обещают объявить позже.

Недавно также стало известно, что премьеру фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесли на осень по той же причине.

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Церемонию вручения премии международной академии кино Индии, которую еще называют Болливудским «Оскаром», отменили из-за коронавируса. Об этом пишет The Independent.
 
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