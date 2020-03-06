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Эксперты посчитали, в какие вещи выгодно вкладывать деньги. Список, скорее всего, вас удивит

06.03.2020 16:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международная консалтинговая компания Knight Frank составила рейтинг инвестиционной привлекательности предметов роскоши. Оказалось, что сейчас выгоднее всего вкладываться не в драгоценности или предметы искусства, а в женские сумки Hermès. За год их стоимость выросла на 13%. А в долгосрочной перспективе победил дорогой виски: за десять лет — плюс 564% в цене.


Фото с сайта shoppingschool.ru

В рейтинг инвестиционной привлекательности предметов роскоши входят автомобили, драгоценности, женские сумки Hermès, марки, предметы искусства, редкий виски, вина, монеты, часы, мебель и цветные бриллианты. И в прошлом году выгоднее всего было вкладываться именно в сумки. Сделать это, впрочем, не так уж легко: сумки Hermès могут стоить десятки и даже сотни тысяч долларов, а за востребованными моделями нужно записываться в очередь за несколько лет.


Это самая дорогая сумка Hermès — продана на аукционе за 380 тысяч долларов. Состав: кожа нильского крокодила, 18-каратное белое золото, бриллианты. Скриншот сайта christies.com

На втором месте по прибальности оказались марки (+6% за год), третье разделили предметы искусства и редкий виски (по 5%). Но далеко не все предметы роскоши оказались выгодной инвестицией, на некоторых можно и потерять деньги. Машины подешевели на 7%, драгоценности — тоже на 7%, а цветные бриллианты — на 1%.

С точки зрения долгосрочных вложений лучше всего покупать редкий виски. Он за десять лет подорожал на 564%. Следом идут автомобили (+194%), монеты (+175%), предметы искусства (+141%), вина (+120%), сумки (+108%). Единственный предмет роскоши, на котором инвесторы потеряли деньги, — мебель. Она за десять лет не только не прибавила в цене, но подешевела на 27%.

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А на дорогой мебели можно не только не заработать, но и потерять.
 
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