Предназначение – быть женщин

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Придерживаясь именно такого взгляда, идет по жизни мудрый руководитель, удивительная женщина Елена Ленковец. У нее есть любимое дело, свой образ жизни и… все для того, чтобы быть, а не казаться.

Руководить командой – значит перейти от «я» к «мы»

В кабинете директора районного центра детского и юношеского творчества Елена Ленковец «прописалась» без малого двадцать лет тому назад. До этого энергичная, открытая, без розовых иллюзий, карьеристских замашек и пустых амбиций педагог работала в центре методистом по воспитательной работе. Она прошла хорошую школу. Мудрыми учителями для молодого педагога стали тогдашний директор Дома пионеров Ада Шут и методист по пионерской работе Валентина Рабцевич.

– Никогда не забуду свой первый рабочий день, – улыбается Елена Николаевна. – Я, юная, неопытная, обложившись книгами и конспектами, просидела до вечера. Боковым зрением, конечно же, замечала, как соседка по кабинету Валентина Рабцевич с большим подозрением наблюдает за моим занятием. К концу рабочего дня Валентина Николаевна сказала: «Не торопи события, не переживай, у тебя все обязательно получится. И всегда помни: не боги горшки обжигают».

Наставником на всю жизнь для Елены Николаевны останется Иван Омельянюк, бывший директор средней школы № 3. К нему под крыло она попала, еще будучи молодым специалистом.

– Глядя, чем живет и как работает Иван Максимович, я твердо усвоила несколько правил: руководить командой – значит перейти от «я» к «мы», жесткое управление безрезультативно и только собственным примером, усердием можно заслужить уважение и авторитет коллег, повести их за собой.

Может быть, именно поэтому Елена Николаевна первой с граблями в руках выходит выгребать осенние листья на территории центра, копается в цветочных клумбах, красит, моет, убирает…

Сегодня педагогический коллектив центра творчества – тридцать девять человек. И о каждом руководитель говорит с большой любовью и уважением:

– Случайных людей в центре нет. Благодаря профессионально грамотным, доброжелательным педагогам дети имеют возможность выбрать для себя свой образовательный маршрут, интересно и увлекательно заниматься искусством, туризмом, экологией, наукой.

Уверенно вести корабль по намеченному курсу Елене Ленковец помогают ее надежные помощники – методист по воспитательной работе Галина Крупенич и культорганизатор Наталья Гунчакова.

– Галина Борисовна и Наталья Вячеславовна – истинные профессионалы. Они всегда подставят надежное плечо, никогда не подведут. Им чужды зависть, жизнь в режиме войны. А это так важно.

На протяжении последних лет педагоги районного центра детского и юношеского творчества являются победителями многочисленных творческих конкурсов, фестивалей, поскольку постоянно работают над собой, ищут новые подходы в работе и претворяют их в жизнь.

– Короля делает свита, – улыбается Елена Николаевна. – И для решения многих задач, реализации творческих проектов именно их работа, знания, мнение ведут к успеху. Может быть, даже больше, чем личные способности короля.

Быть женщиной!

Но все-таки главная миссия для Елены Ленковец – быть женщиной. И несмотря на то, что Елена Николаевна умеет если не все, то многое из мужских обязанностей: косить траву косой-«шестидесяткой», заколачивать гвозди и шпаклевать стены, – как истинная женщина, она способна любить и быть любимой, давать жизнь, окружать уютом, создавать красоту.

– Прислушиваться к своей природе, ухаживать за собой и всегда выглядеть на все сто – это у меня от родителей, – признается Елена Николаевна. – Несмотря на то, что они, сельские интеллигенты, держали большое подсобное хозяйство и много работали, не упускали возможности наряжаться, прихорашиваться… Притом не только для окружающих, но и для себя. Отца редко можно было увидеть дома и на людях без галстука, маме важно было всегда иметь легкий макияж и хорошую прическу.

Независимо от обстоятельств, настроения и погоды Елена Ленковец стильная, ухоженная, способная удивлять и восхищать.

– И таковой хочу оставаться всегда, – улыбается собеседница. – Чтобы держать себя в форме, два раза в неделю занимаюсь фитнесом, ежедневно перед сном выхожу на так называемую «тропу здоровья» , что в урочище Горки, и преодолеваю десять – двенадцать километров.

Быть, а не казаться истинной женщиной Елене Ленковец помогает ее супруг Николай Иосифович. Ему нравится, когда жена наводит лоск, когда все к месту и красиво.

– Мой мужчина – самый лучший. И именно для него я хочу быть единственной и неповторимой.

В райсовете женщин воспринимают всерьез

Депутатом районного Совета депутатов Елена Ленковец избирается четвертый созыв. По праву можно сказать, что среди нынешних избранников народа она – старожил.

– Хотя о гендерном равенстве у нас в стране говорить пока еще сложно, в райсовете представительниц слабого пола воспринимают всерьез, – улыбается Елена Николаевна. – Наравне с мужчинами мы высказываем свое мнение, в меру своей компетенции решаем проблемы людей.

Основные вопросы, с которыми приходят люди к депутату, – трудоустройство.

– Если имеются свободные вакансии, принимаю к себе на работу, – рассказывает женщина. – Если нет, ищу помощи у руководителей учреждений и организаций района. Слава Богу, не отказывают. Всегда приятно общаться, решать вопросы с руководителями хлебозавода Андреем Артеменко, ПМС Александром Шутом, коммунального хозяйства Алексеем Голяком.

В минувшем году женщине, имеющей большие проблемы в семье, Елена Ленковец помогла решить вопрос с общежитием. Затем из дома принесла несколько пакетов одежды, пастельного белья, посуды…

– И попросила: думать только о хорошем, – рассказывает Елена Николаевна. – Ведь у мыслей – огромная сила. Впрочем, как и у женщины, которая хочет быть по-настоящему самодостаточной, красивой и, самое главное, счастливой.

Галина НИКОЛАЕВА.

(Visited 1 times, 1 visits today)