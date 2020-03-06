|
Премьер-министры Беларуси и России обсудили график предстоящих контактов
06.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин сегодня в телефонном разговоре обсудили график предстоящих контактов. Информацию об этом распространила пресс-службе правительства РФ, сообщает БЕЛТА.
«Рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграционного взаимодействия в Союзном государстве, а также совместная работа в Евразийском экономическом союзе, — говорится в сообщении пресс-службы. — Кроме того, главы правительств России и Беларуси обсудили график предстоящих контактов».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин сегодня в телефонном разговоре обсудили график предстоящих контактов. Информацию об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)