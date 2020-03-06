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Премьер-министры Беларуси и России обсудили график предстоящих контактов

06.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Премьер-министры Беларуси и России обсудили график предстоящих контактов

Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин сегодня в телефонном разговоре обсудили график предстоящих контактов. Информацию об этом распространила пресс-службе правительства РФ, сообщает БЕЛТА.

«Рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграционного взаимодействия в Союзном государстве, а также совместная работа в Евразийском экономическом союзе, — говорится в сообщении пресс-службы. — Кроме того, главы правительств России и Беларуси обсудили график предстоящих контактов».

https://www.belta.by/

 
 
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Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин сегодня в телефонном разговоре обсудили график предстоящих контактов. Информацию об этом...
 
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