В здоровом теле – здоровый дух!

Источник материала: Кобринский вестник

На базе ГУО «Средняя школа №9 г. Кобрина» в рамках программы ХVIII спартакиады школьников Кобринского района прошли соревнования по зимнему многоборью «Здоровье», организованные отделом по образованию райисполкома совместно с Кобринско-Малоритской МРОС ДОСААФ.





В соревнованиях приняли участие более 200 школьников 5-11 классов, которые выступали в составе 22 команд, в том числе 80 спортсменов приняли участие в соревнованиях по стрельбе пулевой. Ребята стреляли из пневматической винтовки (X и XI классы), прыгали в длину с места, подтягивались на перекладине (девушки соревновались в сгибании и разгибании рук в упоре лежа).

Яркая интрига разгорелась на соревнованиях по стрельбе среди девушек. Все три призера продемонстрировали высокую волю к победе и набрали одинаковое количество очков – места пришлось определять по максимальному количеству точных попаданий. Как отмечали судьи, такое встречается крайне редко. В итоге самой меткой среди девушек в упражнении ВП-1 (стрельба с опорой на стол) стала Яна Цыбульская (СШ №8 г. Кобрина), на 2-м месте Александра Ольховик из Залесской СШ, на 3-м – Надежда Петрукович из СШ №6 г. Кобрина.

Среди юношей в упражнении ВП-2 (стрельба стоя) 1-е место завоевал Марк Турутин (СШ №3 г. Кобрина), вторым стал Артём Кригель (СШ №6 г. Кобрина), третьим – Артём Мельничук (СШ №8 г. Кобрина).

Как отметил председатель Кобринско-Малоритской МРОС ДОСААФ Александр Аксютич, такие соревнования дают возможность участникам оценить уровень своей физической подготовки, вырабатывают желание к ее совершенствованию, формируют основы здорового образа жизни.





По общекомандным итогам спартакиады в I подгруппе лучшими стали спортсмены СШ №6 г. Кобрина, на 2-м месте – СШ №9 г. Кобрина, на 3-м – спортсмены СШ №8 г. Кобрина. Во второй подгруппе 1-е место завоевала Залесская СШ, 2-е место – Буховичская СШ, третьими стали спортсмены Новоселковской СШ. В третьей подгруппе 1-е место досталось Батчинской СШ, 2-е – Городецкому детскому саду-средней школе, 3-е место – Хидринскому УПК ясли-саду-средней школе. Лучшие спортсмены примут участие в областном этапе спартакиады.

Дмитрий БЕЛОВ.

Фото из архива Кобринско-Малоритской МРОС ДОСААФ: соревнования по стрельбе среди девушек.