Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В Дубровно прошел торжественный концерт по случаю Дня белорусской милиции, который в нашей стране прошел 4 марта, большинство стражей правопорядка встретили на службе. Коллектив Дубровенского районного отдела внутренних дел выполняет ответственную миссию — обеспечивает общественный порядок, а значит — нашу спокойную и безопасную жизнь. Предупреждение и раскрытие правонарушений и преступлений, в том числе среди несовершеннолетних, охрана правопорядка, безопасность на дорогах, профилактика распространению наркотиков, целенаправленная работа с потенциальными нарушителями — эти и многие другие задачи ежедневно стоят перед сотрудниками РОВД.







В Дубровно праздничный концерт, посвященный Дню белорусской милиции, прошел вчера и десантировался он в районном Доме культуры. Было торжественно, чувствовалась какая-то особенная аура мужества и серьезности.











Председатель Дубровенского райисполкома Анатолий Лукашов поздравил ветеранов и сотрудников милиции с профессиональным праздником. Он наградил почетной грамотой Андрея Овсянкина и Сергея Шрамова, объявил благодарность Евгению Малахевичу и Антону Новикову.

Своих коллег и ветеранов РОВД поздравил начальник Дубровенского РОВД подполковник милиции Андрей Синюкович. Он же вручил сослуживцам заслуженные награды.







Нагрудным знаком отличия УВД Витебского облисполкома награжден Максим Стаброник. Грамоты начальника управления внутренних дел Витебского облисполкома удостоен Юрий Журавков, благодарностью отмечены Ян Дубровский и Егор Семашко.

Медаль «За бездакорную службу» III степени пополнила награды майоров милиции Павла Спиченка и Светланы Шабайловой.











Юбилейная медаль «100 год міліцыі Беларусі» вручена Ольге Кавитовой, Станиславу Кулишкину, Владимиру Машукову, медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» — Александру Шеломенцеву, Артему Копылову.

Благодарность Государственного таможенного комитета Республики Беларусь объявлена старшему лейтенанту милиции Сергею Титенкову.







Андрей Синюкович также поздравил и наградил ветеранов. Грамота начальника УВД Витебского облисполкома вручена Александру Хряпкину, благодарность объявлена Михаилу Моисееву, нагрудной знак «Отличия УВД Витебского облисполкома» вручен Виктору Будревичу и Федору Саксонову, нагрудным знаком «100 лет Витебской милиции» награжден Петр Лимонович, юбилейной медалью «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» — Михаил Чеботаренок.

В этот день слова поздравлений в адрес виновников торжества звучали от первого заместителя начальника РОВД Алексея Тяпко, председателя ветеранской организации ОВД Дубровенского райисполкома Игоря Тимощенко. начальника Дубровенского РОЧС Кирилла Курака, прокурора района Михаила Патеева.







Представительницы женской половины личного состава органов внутренних дел Дубровенского райисполкома получали в свой адрес слова восхищения, гордости и поздравления с Днем белорусской милиции и наступающим Всемирным женским праздником

И, конечно, в этот день звучали любимые песни людей в милицейской форме — подарок от участников художественной самодеятельности районного Дома культуры.