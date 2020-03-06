|
Танцующий оркестр, бесплатный макияж, полезные мастер-классы. Куда сходить в праздничные выходные в Витебске
Источник материала: Tut.by
Впереди — «тюльпановые выходные». В концертном зале выступит танцующий оркестр: он уже был в Витебске, но в этот раз привезет новую программу. А в Ратуше и сразу нескольких торговых центрах подготовили интересные программы. Обещают мастер-классы, бесплатный макияж и укладку от профессиональных мастеров.
Танцующий оркестр Concord Orchestra
Первый в мире танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra представит новую программу «Симфонические рок-хиты. Властелин тьмы». Это лучшие композиции групп Nirvana, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, Roxette, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Queen, Muse, Evanescence, System of a down, Rammstein.
Но что интересно, музыканты не сидят на стульях — они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене. Симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров.
Билеты — в кассах города и на www.kvitki.by. Инфолиния: 8 0212 67−22−92.
«Весенняя феерия» в Ратуше
Учащиеся индустриально-педагогического колледжа проведут в холле Ратуши мастер-классы: по мехенди (художественная роспись хной), айсингу (оформление пряников глазурью), плетению волос, аквагриму.
Подробнее — в
Beauty Weekend
Каждая посетительница получит бесплатный экспресс-макияж от визажистов и прическу от парикмахеров-стилистов, а фотографы запечатлят ваш новый образ.
Будет также розыгрыш подарков от магазина Mark Formelle.
«Праздник весны»
В программе: экспресс-макияж от визажиста; укладки от парикмахера; мастер-класс по цветочным композициям; забавные шаржи.
Хороших выходных!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Танцующий оркестр, бесплатный макияж, полезные мастер-классы. Куда сходить в праздничные выходные в Витебске
В концертном зале выступит танцующий оркестр: он уже был в Витебске, но на этот раз привезет новую программу. А в Ратуше и сразу нескольких торговых центрах для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)