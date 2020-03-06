Танцующий оркестр, бесплатный макияж, полезные мастер-классы. Куда сходить в праздничные выходные в Витебске

Источник материала: Tut.by

Впереди — «тюльпановые выходные». В концертном зале выступит танцующий оркестр: он уже был в Витебске, но в этот раз привезет новую программу. А в Ратуше и сразу нескольких торговых центрах подготовили интересные программы. Обещают мастер-классы, бесплатный макияж и укладку от профессиональных мастеров.

Танцующий оркестр Concord Orchestra



Фото со страницы Concord Orchestra во ВКонтакте

Где: концертный зал «Витебск» (парк Фрунзе, 1). Когда: 7 марта, 19.00. Билеты: 35−65 рублей.

Первый в мире танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra представит новую программу «Симфонические рок-хиты. Властелин тьмы». Это лучшие композиции групп Nirvana, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, Roxette, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Queen, Muse, Evanescence, System of a down, Rammstein.

Но что интересно, музыканты не сидят на стульях — они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене. Симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров.

Билеты — в кассах города и на www.kvitki.by. Инфолиния: 8 0212 67−22−92.

«Весенняя феерия» в Ратуше





Где: холл в Ратуше (ул. Ленина, 36). Когда: 7 марта, с 11.00 до 14.00. Сколько: участие в мастер-классах — по ценам индустриально-педагогического колледжа.

Учащиеся индустриально-педагогического колледжа проведут в холле Ратуши мастер-классы: по мехенди (художественная роспись хной), айсингу (оформление пряников глазурью), плетению волос, аквагриму.

Подробнее — в группе музея и на сайте колледжа.

Beauty Weekend



Фото: pixabay.com

Где: ТЦ «Евроопт» (пр. Московский, 130). Когда: 7 и 8 марта, с 14.00 до 18.00. Вход: бесплатный.

Каждая посетительница получит бесплатный экспресс-макияж от визажистов и прическу от парикмахеров-стилистов, а фотографы запечатлят ваш новый образ.

Будет также розыгрыш подарков от магазина Mark Formelle.

«Праздник весны»



Фото: burst.shopify.com

Где: торговый центр «Грин» (ул. Чкалова, 35); площадка возле магазина Belwest. Когда: 8 марта, 14.00. Вход: бесплатный.

В программе: экспресс-макияж от визажиста; укладки от парикмахера; мастер-класс по цветочным композициям; забавные шаржи.

Хороших выходных!